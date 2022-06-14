外交部：斯洛伐克議員正式身分受邀訪台

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）媒體人趙少康質疑斯洛伐克國會議員日前是以「個人身分」來訪。外交部表示，團員是應政府邀請以國會議員、省長正式身分訪台，訪團與國會通過決議指派的考察團性質不同，因此訪問行程不會公布在斯國官網上。

外交部發布新聞稿以嚴厲言詞回應，特定媒體人士未待外交部說明即對外賓進行毫無根據的公開醜化，外交部至感遺憾，並呼籲民眾切勿聽信不良媒體的不實報導，共同唾棄有心人士對來訪重要外賓進行的惡意攻擊與抹黑。

趙少康今天出示一封斯洛伐克國會回覆的電子郵件，質疑斯國國會議員是以個人名義來台旅遊。他表示，一位律師友人不滿斯洛伐克訪團在參訪立院時模擬打架羞辱國會，致函斯國國會抗議，不料今天收到斯國國會回信，指訪台團並非由國會指派，斯國國會未被知會此一訪問行程。

外交部澄清指出，斯洛伐克國會議員及布拉提斯拉瓦（Bratislava）省長所組的聯合訪問團成員，均是應政府邀請以正式身分訪台，絕非以「個人身分」來訪。

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針對斯國國會議員在立院模仿台灣立委杯葛情境，外交部指出，訪團成員是以輕鬆幽默方式解讀台灣立法院的生態，絕無不敬之意，台灣做為民主多元國家，對不同意見的表達都能理解及包容，此正彰顯民主的偉大與氣度。

外交部指出，為排除任何可能的疑慮，訪問團團長、斯國國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）將於近日致函台灣，重申訪團成員對台灣的高度支持與敬意，同時誠摯歡迎台灣立法院委員近期內回訪斯洛伐克。（編輯：蘇龍麒）1110614