國民黨高雄市長參選人 趙少康建議辦初選比支持度

（中央社記者劉冠廷台北15日電）前衛生署長楊志良、孫文學校總學長張亞中都有意代表國民黨參選高雄市長，國民黨智庫執行長柯志恩也是被點名的人選，戰鬥藍發起人趙少康今天說，這些人都是一時之選，國民黨不妨就在高雄辦一場初選，看誰支持度高。

國民黨高雄市長參選人尚未定案，目前除了柯志恩是黨內點名的人選之一外，楊志良表示若國民黨有需要，他願意承擔，張亞中也表示黨中央若願意徵召，自己不會畏戰；趙少康今天上午在接受媒體訪問時，被問到國民黨在高雄市的選情，他說，楊志良、張亞中、柯志恩都是不錯的人選。

趙少康指出，以前高雄最怕沒人要選，現在人都出來且都是一時之選，若大家都有興趣，國民黨不妨就在高雄辦一場初選，看看黨內與高雄市民的支持度，誰支持最高就提名誰，他認為這樣很好。

談到朱立倫日前訪美時談到九二共識是「沒有共識的共識」並提出國民黨是親美不親中的言論，趙少康則說，朱立倫到美國是要去表達國民黨是親美的，但國民黨其實從一開始就是親美的，孫中山就是留美的，國民黨從來沒有不親美。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

趙少康表示，可能朱立倫認為民進黨一直說國民黨親中賣台，所以他認為朱立倫去美國，就是是為了澄清這一點。

趙少康說，國民黨應該堅持一中各表的九二共識，不能只有一中沒有各表，因為一中各表是最重要的基礎；中國大陸現在都不講各表，只講一中，這點台灣人不能接受，若中國大陸能接受一中各表的九二共識，大家就可以談，若不接受，九二共識就只剩一半，就不是完整的九二共識，國民黨應該要有這樣的立場。（編輯：蘇志宗）1110615