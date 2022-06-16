雲豹甲車南投產線首度曝光 年產72輛

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（中央社記者游凱翔南投縣16日電）位在南投縣集集鎮，被稱為是國車國造「雲豹八輪甲車」搖籃的軍備局209廠生產線及測試場地首次曝光，具每月生產6輛、一年72輛CM-34雲豹甲車能量，強大機動力是不對稱戰力關鍵。

國防部上午邀請媒體赴南投縣集集鎮的軍備局生產製造中心第209廠參訪，並首度對外公開30公厘鏈砲雲豹八輪甲車的生產線，避震器總成、差速器、安裝板、油箱、煞車系統、動力總成等零件一字排開，作業人員分工合作安裝各式零件，展現出純熟技術與默契。

第209廠研發設計室主任蘇仁寶上校表示，雲豹甲車是國車國造的標竿，因為擁有從研發到獨立製造能力的國家不多，而中華民國是其中之一，但打造一輛甲車，從藍圖設定、規格設計的過程中許要團隊的配合，並非一人可獨自完成。

蘇仁寶指出，30公厘鏈砲雲豹八輪甲車預計將生產305輛，目前已完成173輛，尚有132輛，依照期程每月可生產6輛，一年可生產72輛，且撥交部隊前會經嚴格測試完成後才撥交部隊，並組成團隊負責售後維修等服務。

一般民間汽車在出廠前都會經過嚴格道路測試，甚至還會加入酷熱、嚴寒、沙塵及越野等極端測試，雲豹甲車也不例外。軍備局今天也披露測試場的路測項目，分別有爬坡及斜坡測試、碎石、涉水、泥濘、直線加速等區域，其中爬坡測試又有30度、40度、50度、60度、70度，測試條件相當嚴苛。

軍備局指出，30公厘鏈砲雲豹八輪甲車最大車速每小時100公里、巡航里程600公里、垂直爬高0.7公尺、越壕寬度2公尺、涉水深度1公尺、正向爬坡度60度、側向爬坡度30度；主要武器系統為向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，有效射程3公里，使用的脫殼穿甲彈（APDS）可在1000公尺處貫穿25公厘以上鋼板，射速每分鐘200發。

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雲豹八輪甲車為國防部軍備局所自製研發，目前「已服役」車款分別是CM-32、CM-33、CM-34，以及「研發中」搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車、偵蒐戰術輪車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔；CM-34為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44機砲。另外，搭載81公厘迫砲的雲豹迫砲車日前已研發完成，但因軍種沒有需求，因此該計畫目前已暫停。（編輯：蘇志宗）1110616

位在南投縣集集鎮，被稱為是國車國造「雲豹八輪甲車」搖籃的軍備局209廠生產線及測試場地首次曝光，圖為CM-34雲豹甲車結束動態展示後回到廠區。中央社記者鄭清元攝 111年6月16日

國防部軍備局生產製造中心第209廠上午在南投岳舉行CM34輪型30公厘鏈砲戰鬥車動態展示，CM34裝步戰鬥車在側斜坡場地行駛，展示優秀越野性能。中央社記者鄭清元攝 111年6月16日

國防部軍備局生產製造中心第209廠16日上午在南投岳崗營區舉行CM-34輪型30公厘鏈砲戰鬥車動態性能展示，武器系統採取30公厘機砲砲塔，具熱像系統可全天候執行作戰任務。中央社記者鄭清元攝 111年6月16日

國防部軍備局生產製造中心第209廠16日上午在南投岳崗營區舉行CM-34輪型30公厘鏈砲戰鬥車動態性能展示，並公開生產過程，展現我國國防自主的精實成果。中央社記者鄭清元攝 111年6月16日

30公厘鏈砲雲豹八輪甲車最大車速為每小時100公里、巡航里程600公里、垂直爬高0.7公尺、越壕寬度2公尺、涉水深度1公尺、正向爬坡度60度、側向爬坡度30度。中央社記者鄭清元攝 111年6月16日

國防部軍備局生產製造中心第209廠上午在南投岳舉行CM34輪型30公厘鏈砲戰鬥車動態展示，CM34裝步戰鬥車在測試場地展示爬坡力，可快速增援及布署。中央社記者鄭清元攝 111年6月16日

國防部軍備局生產製造中心第209廠16日上午在南投岳崗營區舉行CM-34輪型30公厘鏈砲戰鬥車動態性能展示，並公開生產線，廠房內作業人員仍持續安裝各式零件。中央社記者鄭清元攝 111年6月16日