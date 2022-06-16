中國禁台灣水果漁產 民進黨團抗議以農逼政擾選舉

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（中央社記者郭建伸台北16日電）中國對台灣某水產品企業暫停進口申報一週，原因是在冷凍白帶魚包裝上檢出COVID-19病毒。民進黨團今天抗議，指中國以農逼政企圖影響台灣大選，比喻行徑「比渣男還渣男」，呼籲中國別再騙。

中國國台辦發言人馬曉光15日表示，因從台灣輸入的冰鮮及冷凍水產品外包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性，依中國海關總署公告2020年第103號規定，海關從6月10日起暫停接受相關企業產品進口申報一週。

民進黨立法院黨團今天舉行「先水果再漁產，中國以農逼政企圖影響大選」記者會。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，台灣2018年選舉有很多傷害台灣農產品的新聞，後來被發現是中國製造，例如2018年6月就有大量旗山香蕉被棄置的新聞，另外也有網路流傳照片指台灣鳳梨生產過剩被倒到水裡，但事後被發現其實是中國的照片，跟台灣毫無關係。

鄭運鵬指出，先是水果再來是漁產，中國讓台灣的農漁產品沒辦法出口，甚至稱台灣的農漁產品有蟲害、藥害，且不讓台灣以科學檢驗方式對談。

鄭運鵬表示，中國的作法不科學也違反貿易公平性，根本是政治操作，企圖影響台灣大選，民進黨團表達抗議。

民進黨團副書記長王美惠則批評，台灣的農漁產品每到選舉時都遭到中國打壓，有問題也不說清楚，但農漁民不懂政治，要求中國別再打壓。

王美惠指出，民意代表說話不能太粗魯，但是說到中國這個國家，「比渣男還渣男」，每次大選都有這種作法真的笑死人。她也說，台灣人現在很聰明，知道政府都有嚴格檢驗，呼籲中國別再騙。

此外，台灣民眾黨立委張其祿今天偕多位屏東在地的黨籍公職參選人，參訪屏東農漁產養殖生產區，關心屏東石斑魚、午仔魚養殖業者。

張其祿表示，近年因為中國政治打壓，台灣農漁產品外銷中國市場皆具高風險性，但這些事件發生後，後續的爭議處理，也未見政府有效的處理成果及善後。

張其祿指出，石斑魚這種高單價經濟養殖產業，農委會應該就拓展銷路，市場問題根本性處理，呼籲政府採取積極作為，幫助當地產業及漁民。（編輯：林興盟）1110616