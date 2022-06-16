梅家樹接任海軍司令 邱國正勉務實戰訓應對敵情

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（中央社記者游凱翔台北16日電）副參謀總長執行官梅家樹上將今天接任海軍司令，國防部長邱國正上午主持交接典禮，並強調，近期敵情威脅日趨嚴峻，務必以務實的態度從事戰訓本務工作，同時也高度肯定、嘉勉海軍官兵長期在海上偵巡。

軍事新聞通訊社晚間報導，邱國正上午在海軍司令部中正堂主持「海軍司令任職布達交接暨授勳典禮」，首先宣讀布達命令，新任司令梅家樹上將與原任司令劉志斌上將印信交接；隨後在邱國正監誓下，梅家樹完成宣誓正式就職。

邱國正也分別頒授劉志斌三等寶鼎勳章、梅家樹上將三等雲麾勳章，表彰他們在原職務期間工作績效與優異表現。

邱國正致詞表示，首先肯定劉志斌任職以來積極從事海軍建軍規劃與兵力整建工作，尤其任內全力推動國艦國造政策，完成潛艦設計等重要任務，使台灣在捍衛海疆、確保主權上展現堅實戰力，此次奉總統蔡英文核定調任國防大學校長，希望今後仍繼續借重劉志斌的長才和豐富經驗，為國軍培育更多建軍備戰所需人才。

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邱國正也指出，梅家樹是海軍官校74年班，先後完成國防大學海軍指揮參謀學院、戰爭學院等深造教育，曾歷任國防部政務辦公室主任、軍備局長、常務次長及海軍司令部參謀長、副司令等重要職務，此次由副總長執行官調升現職，希望梅家樹能繼續秉持戮力從公、精益求精的精神，為海軍的建軍備戰工作承擔更重大的責任與使命。

邱國正強調，近期敵情威脅日趨嚴峻，面對當前環境挑戰，身為軍人以務實的態度從事戰訓本務工作顯得更加重要，對於海軍官兵長期執行海上偵巡任務，無論戰備整備或各項勤務支援工作，表現相當卓越，他給予高度肯定與嘉勉。（編輯：林興盟）1110616