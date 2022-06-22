立委籲助學校鐘點人員度難關 教育部：盡力爭取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨立委林靜儀等人今天說，受到疫情影響，許多中小學改採遠距教學，讓教學鐘點人員因為實體課程停止，影響鐘點費收入，呼籲行政院和教育部研擬補助方案，協助他們度過難關。

教育部國民及學前教育署國中小教育組長林祝里表示，教育部針對疫情變化，各地採因地、因校制宜措施，彈性調整授課方式，以實施遠距教學來因應；對於立委所提意見，目前相關預算的爭取已送交行政院，教育部會聽取各界意見，盡力向行政院爭取。

民進黨立委林靜儀、賴品妤、陳秀寳、吳思瑤、范雲今天召開「停課致停薪，學校鐘點人員要生存」記者會，呼籲行政院應儘速撥補經費，提供鐘點人員協助。

林靜儀表示，在疫情之下，許多地方縣市政府宣布停課，而課照老師、特教助理員等因停課沒有鐘點費，失去收入來源，多名立委辦公室都收到陳情，盼政府伸出援手。

賴品妤說，這些在校園裡的鐘點制工作人員，對學校運作、學生協助非常重要，但他們在停課期間，面臨領不到鐘點費的困境，以新北市為例，這學期有210所學校開辦課後照顧服務班，參與學生達到3萬4000多人，若依目前的國小學制鐘點費每節新台幣320元試算，每天課照服務4節課，3週下來會減少近2萬元收入。

吳思瑤認為，行政院及教育部應研議比照去年教育紓困4.0精進方案，立即盤點全國受影響的學校及幼兒園各類鐘點人員，提出合理可行的紓困方案，以協助其生計，維護保障他們的工作權益。

陳秀寳指出，希望教育部可以幫助這些鐘點人員度過疫情的影響，因為他們都是支持教育系統不可或缺的重要角色。

范雲說，有些鐘點人員本來就只領到9個月薪水，要攤成12個月用，今年將停課權責下放各縣市政府，對非正式教學人員更不利，教育部應比照去年，盡速提供彌補方案。（編輯：蘇志宗）1110622