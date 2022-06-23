醫師高考25日如期舉行 考選部籲配合防疫措施

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（中央社記者陳俊華台北23日電）考選部今天說，醫師高考25、26日將在全台5考區如期舉行，並採電腦化測驗；應考人如果是「自主健康管理」者應提前通知，以利安排備用試場，也請所有應考人及陪考人配合防疫措施。

考選部透過新聞稿指出，25日至26日將舉行民國111年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分階段考試（第二階段考試），報考人數計1570人，在台北、台中、台南、高雄、花蓮等5考區同時登場。

考選部表示，這次考試採行電腦化測驗，並提供即測即評服務，因應數位公共服務新時代來臨，電腦化測驗不僅符應資訊化、數位化時代趨勢，更能減少社會成本及人力資源，大幅提升試務作業綜效。

考選部說，考量目前疫情發展，仍需應考人及陪考人的自律及配合，應考人如為「自主健康管理」及「自主防疫2日內快篩為陰性」得外出者，應主動提前通知考選部，以利安排備用試場應試；考試期間如屬受防疫規定管制被限制不得外出者，不得進入試區應試。

考選部表示，請所有應考人配合，下載列印考試通知書時，請一併列印及填寫應考人健康關懷表；鼓勵應考人分流進入考場，考試開始前2小時即可開始進入考場，勿集中於接近考試開始時間，並應戴口罩、量體溫。

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考選部說，應考人如果有身體不適等情況，應在試區門口據實告知工作人員，以便判斷是否安排於備用試場區隔應試。因應疫情，試場冷氣開放時，窗戶或前後門適當開啟，以保持室內通風。

考選部指出，醫師是國家防疫及維護人民生命健康的重要人力資源，防疫期間為維持第一線常態醫療及防疫人力，並充足醫療體系的生力軍，這項考試將如期舉行，請應考人專心準備應試之餘，仍須做好自我防護，以維護所有參與考試人員的健康與安全。（編輯：蘇志宗）1110623