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Kolas參選花蓮縣長？蔡總統推薦新書期許服務鄉親

2022/6/25 13:16（6/25 14:29 更新）
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總統府發言人Kolas Yotaka（圖）將發表新書，總統蔡英文親筆撰寫推薦序，被視為參選花蓮縣長的起手式。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府發言人Kolas Yotaka所著「愛是一條線」新書將於28日發表，由總統蔡英文推薦、副總統賴清德親筆序文，駐美代表蕭美琴以錄影跨海祝賀，被外界視為參選花蓮縣長的起手式。

繼錄製父親創作曲「就這樣我愛」的MV後，Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）撰寫「愛是一條線」，紀錄與父親過往相處的點滴，及在面對人生重大挑戰時，不忘父親「以身為阿美人為榮」的教誨與能量。

Kolas 28日將舉辦「愛是一條線」新書發表會，邀請賴副總統、和碩董事長童子賢、作家蔡詩萍等人與會，蕭美琴也將以錄影跨海祝賀。

總統蔡英文親筆撰寫推薦序，「期許Kolas把這份來自花蓮土地上的勇氣和精神，奉獻給這片土地，為花蓮鄉親服務，為花蓮的進步而努力，讓花蓮人可以因家鄉而驕傲」。

賴副總統在序文中提到，Kolas勇於追逐夢想、追求認同的勇氣，源自於她的父親。父親過世後，Kolas很哀傷，但沒讓哀傷影響工作，仍然積極協助他完成總統所交付出訪友邦宏都拉斯的使命，甚至利用出訪回國隔離的14天寫了一本紀念爸爸的書。

Kolas是阿美族人，取得東海大學社會學碩士學位後進入媒體圈，曾任記者、原住民族電視台主播、新聞部副理兼製作人、桃園市政府原住民族行政局長、立委，行政院發言人等職務，現任總統府發言人。

2020年大選，時任民進黨立委蕭美琴連任失敗後，綠營在花蓮尋求重新整合，迎戰花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁家族，黨內勸進出身玉里的Kolas，去年四大公投時期，她也密集回鄉助講，並經常在社群媒體關切花東民生議題，預料可望獲徵召代表民進黨參選花蓮縣長。（編輯：郭無患）1110625

（圖取自天下文化網頁bookzone.cwgv.com.tw）
（圖取自天下文化網頁bookzone.cwgv.com.tw）

書名：愛是一條線
作者： Kolas Yotaka
出版社：天下文化
出版日期：2022/06/20

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