曾厚仁：後疫情時代台加雙邊關係將再創高峰

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（中央社記者游凱翔台北25日電）台灣加拿大商會為慶祝7月1日加拿大國慶日，今天下午在台北花博公園舉行慶祝活動。外交部政次曾厚仁表示，感謝加拿大挺台參與WHO，在後疫情時代，相信台、加將更緊密合作，讓雙邊關係再創高峰。

台灣加拿大商會指出，每年在台灣舉辦的國慶日活動是加拿大海外最大規模國慶活動，吸引超過萬人共襄盛舉，現場不只有加拿大樂團、曲棍球體驗、兒童遊戲區、調酒外，加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大航空、加拿大北陸能源、好市多等公司也在場設置攤位，即便下起滂沱大雨，仍澆不熄民眾熱情，場面相當熱鬧。

除此之外，加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）、曾厚仁、台北市副市長黃珊珊也到場慶祝，除切蛋糕外，最後並高喊「加拿大生日快樂」，替活動劃上完美句點。

即將卸任的芮喬丹致詞表示，慶祝活動已停辦2年，今天能以此盛會，為自己在台灣4年的美好時光劃下句點，「真的是再好不過了」；他提到，曾厚仁將派駐加拿大，深信台灣與加拿大情誼必定更加深化。

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曾厚仁致詞強調，加拿大是台灣人民最想造訪國家之一，有超過10萬名台僑在加拿大生活、工作，貢獻加拿大社會；在台灣的加拿大人社群亦相當可觀，並深度參與台灣經濟及文化發展。

曾厚仁指出，感謝加拿大支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO），台灣和加拿大是志同道合夥伴，同樣珍惜自由民主、法治及人權。在後疫情時代，相信台灣、加拿大將更緊密合作，讓雙邊關係再創高峰。（編輯：林興盟）1110625