潘孟安批農委會 蘇貞昌：一起努力對抗中國無理

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（中央社記者陳俊華台北26日電）中國暫停台灣石斑魚輸入，屏東縣長潘孟安直言農委會表現「令人遺憾」。行政院長蘇貞昌今天說，中國用政治干擾貿易，政府除開發國外市場，在國內還研議如何延長養殖時間、調節供貨上市，一起努力才能對抗中國的無理。

中國以檢出禁藥為由，13日起暫停輸入台灣石斑魚。由於屏東縣石斑魚產量占全台5成以上，潘孟安昨天表示，8月將會進入石斑成長旺季，縣府規劃市場分流，第1期已媒合3家冷凍加工廠，會進行共1500公噸的鮮魚處理，第2期會視產量進行調節，同時也布局全台零售通路商，與全聯聯繫，希望能將屏東石斑放入全台超市。

潘孟安指出，從中國無預警禁止台灣石斑輸入至今，縣府自食其力聯繫加工廠、產地促銷，完全不知道農委會的凍存機制如何，也沒有任何人通知，真是令人遺憾。

有關潘孟安對農委會不滿的發言，蘇貞昌上午到新北市瑞芳區參訪永聯物流開發台北園時受訪表示，中國一直以政治干擾貿易，不用科學證據，卻用毫無根據的種種藉口，去年打擊台灣的鳳梨，今年對付漁民、水產品，非常不當。

蘇貞昌說，政府把相關證據公諸於世，並要求中國提出各方面說明外，也積極照顧農民，開發國外市場，在國內則研議如何延長養殖時間、調節供貨上市、開發物流等，農委會主委陳吉仲都非常賣力，前幾天兩人才一起行銷石斑魚。

蘇貞昌表示，大家一起努力，才能對抗中國的無理，也因為處理得宜，所以去年鳳梨雖被打擊，但價格都沒崩盤；ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）或各方面作業如需檢討，都會檢討。（編輯：林淑媛）1110626