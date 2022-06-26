蔡總統：提升疫苗覆蓋率 穩健邁向疫後正常生活

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（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天說，台灣現已進入疫情關鍵時刻，請大家互相提醒，一起提升疫苗覆蓋率，落實各項防疫措施；要繼續團結，穩健地邁向疫後正常生活。

蔡總統今天下午出席中華民國藥師公會全國聯合會「用藥安全路，藥師來照護」公益園遊會開幕典禮，包括，藥師公會全國聯合會理事長黃金舜、總統府資政顏志發、國策顧問陳義丕、桃園市長鄭文燦、台北市副市長蔡炳坤、立法委員蘇巧慧、吳玉琴、吳思瑤、衛福部食品藥物管理署長吳秀梅等人都出席。

黃金舜致詞提到，今天園遊會有抽獎活動，最大獎是一輛奧迪汽車。隨後上台致詞的蔡總統打趣說，她剛想問黃金舜：「我可不可以留下來，也抽一下呢？」

這句話引起現場民眾一陣笑聲，蔡總統接著說，「可是，我相信他的回答是：這是留給藥師朋友的，沒有留給總統的」。

蔡總統指出，藥師及各地方衛生局人員長期以來努力守護民眾健康。過去2年多來，大家更是台灣的防疫英雄；藥師支援各項防疫政策的執行，不論是口罩實名制、快篩實名制，或是藥師送藥到府服務，大家的支持都是非常重要的力量。

蔡總統表示，全球疫情爆發以來，為了防疫，大家的工作量都增加很多；她要感謝所有人員努力，配合各項防疫政策，一起守護民眾的健康。

蔡總統提醒，暑假馬上就要到了，現在台灣已經進入疫情關鍵時刻，請大家互相提醒，一起來提升疫苗覆蓋率，落實各項防疫措施；要繼續團結，穩健地邁向疫後正常生活。

副總統賴清德原訂出席這場園遊會，不過，總統府上午通知媒體，賴副總統因另有行程，取消出席。

桃園市長鄭文燦陪同蔡總統出席園遊會，他會後接受媒體聯訪，對於屏東縣長潘孟安日前批評農委會在石斑魚銷售危機未提供任何協助，外界解讀為「新系向英系施壓」；鄭文燦說，這是錯誤解讀，不管農委會或地方政府，都要努力想辦法把石斑魚賣得更好。

鄭文燦接任閣揆傳言不斷，但他說，這是傳聞，工作的每一天都要全力以赴，目前是防疫關鍵時刻，希望疫情在7月初收斂。

至於民進黨台北市長人選，身為選對會成員的鄭文燦說，民進黨會很有智慧、節奏地處理雙北提名問題，現在很多猜測、都只是猜測；媒體追問他的下一步是閣揆或挑戰2024，鄭文燦笑著說：「我下一步是去搭車」。（編輯：林克倫）1110626