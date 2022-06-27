蔡總統：6個月至5歲幼童開放接種兩劑莫德納

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天提醒民眾，6個月至5歲幼兒，開放接種兩劑莫德納疫苗；疫苗接種時間及作業，待指揮中心及地方衛生局安排，請爸爸媽媽可以考慮帶孩子前往接種，一起守護小孩。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天會議通過，同意6個月至5歲幼童接種莫德納COVID-19疫苗，2劑間隔4至8週以上；另建議1類兒童施打第3針基礎加強劑。

蔡總統晚間也透過臉書指出，這個月以來，第一劑疫苗涵蓋率已經超過9成，也要提升幼兒的疫苗保護力。指揮中心今天根據ACIP專家會議決議宣布，6個月至5歲幼兒，開放接種兩劑莫德納疫苗，兩劑間隔4至8週以上。

此外，蔡總統說，針對5歲至11歲兒童，目前全國各地正進行第二劑疫苗接種作業，ACIP也建議若兩劑打滿5個月（150天）後，可以接種第三劑，而18歲以上成人可以接種Novavax疫苗第一、二、三、四劑。

蔡總統提醒，疫苗接種時間及作業，待指揮中心及地方衛生局安排，請爸爸媽媽可以考慮帶孩子前往接種，一起守護小孩。

蔡總統表示，7月1日起，政府第二輪免費提供0至6歲幼兒5劑快篩試劑，家長也都可以至健保特約藥局及衛生所領取。近來，全國疫情已經逐步趨緩，政府會持續做好防疫工作，穩健走向疫後正常生活。（編輯：林興盟）1110627