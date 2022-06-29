國民黨：支持各國在台灣海峽 享合法航行飛越權利

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）針對國民黨國際部主任黃介正受媒體專訪提及台灣海峽議題，國民黨今天表示，絕不接受中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法；堅定支持世界各國在台灣海峽的公共海域，享有合法航行與飛越權利。

黃介正昨天在接受媒體專訪時表示，國民黨不會接受中國大陸稱台海是「內海」的說法，但美國稱台海是「國際水域」在國際海洋法上也站不住腳，因為國際水域為美軍使用的專有名詞，並沒有法律位階。

民進黨發言人黃世杰昨天晚間則透過新聞稿表示，日前國民黨朱立倫訪美時還高喊「親美愛台」，口號言猶在耳，現在國民黨卻完全呼應中共的論點，無視中共想藉此破壞台海現狀的野心。黃介正的說法不僅又一次打臉朱立倫，也嚴重傷害台灣與區域的安全利益。

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國民黨今天上午發表4點聲明表示，第一，關於中國大陸指稱台灣海峽是「內海」的說法，國民黨絕不接受，態度明確。黃介正也於第一時間在媒體上公開表明對此說法絕不接受。第二，堅定支持世界各國在台灣海峽的公共海域，享有合法航行與飛越權利。

國民黨指出，第三，歡迎也相信相關國家航行台灣海峽，有助於台海和平與台灣安全的立場，始終如一。第四，國際之間對於本議題的各種不同見解，國民黨認為應交由法律專家學者進行討論。（編輯：翟思嘉）1110629