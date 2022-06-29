福林國小出征LLB亞太區少棒賽 朝野立委錄影片打氣

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（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨立委何志偉今天號召跨黨派超過20位立委錄製影片，為代表台灣參加2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽的福林國小少棒隊選手加油打氣，祝福他們旗開得勝、亞太制霸、世界稱冠。

福林國小位於台北市士林區，當地立委何志偉今天邀請立法院副院長蔡其昌等跨黨派超過20位立委，一同錄製影片，為選手加油。

何志偉說，福林國小是士林的驕傲、台灣之光，祝福福林國小少棒隊旗開得勝、亞太制霸、世界稱冠。

民進黨立委高嘉瑜在影片中祝福球員們旗開得勝，為台灣爭取冠軍榮耀，並清唱歌曲「隱形的翅膀」，希望球都能有隱形的翅膀，直接一飛沖天。

國民黨立委吳怡玎說，祝福選手們有很棒的成績，也能好好享受這次跟全世界高手一起比賽的機會。

台灣民眾黨立委賴香伶也祝福台灣代表選手們亞太制霸、世界稱冠。

時代力量立委王婉諭表示，經過這番辛苦訓練後，希望球員們能在這次比賽中，展現台灣堅毅不放棄的精神，同時在比賽中發光發熱，大家加油。（編輯：蘇龍麒）1110629