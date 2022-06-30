柯文哲邀辯論大巨蛋案 花敬群：已連繫會專業討論

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（中央社記者賴于榛台北30日電）台北市長柯文哲26日點名內政部政務次長花敬群公開辯論大巨蛋案。花敬群今天表示，已接獲台北市副市長彭振聲辦公室的聯繫，雙方將就大巨蛋案進行專業討論，「讓專業的依規定處理，會比較順暢。」

柯文哲近日與內政部隔空爭論大巨蛋防火避難層審查部分，26日更要求就此展開公開辯論，並點名花敬群「不要逃」。

花敬群今天出席行政院會後記者會時指出，一切行政作業都有相關制度，若按照規矩、制度、法規來走，都不會有太大爭議；遠雄公司對於大巨蛋案申請的避難層認定，以及後續排煙設定規範等審查，只要照規定來，就會照規定處理，過就過，沒過就沒過。

花敬群說，台北市府站在建築主管機關立場，也有義務要說明。

至於辯論，花敬群指出，已接獲彭振聲辦公室的聯繫，將由台北市相關局處以及內政部相關司署，針對台北市府關心的議題、疑慮，以及後續操作執行等情況進行專業討論。

另外，聯合報報導，內政部新任常務次長吳堂安將接手相關住宅政策，花敬群有遭冷凍的疑慮。花敬群回應，他擔任次長6年多來，3位次長的分工從來沒有改變。

行政院發言人羅秉成說，院長蘇貞昌肯定並倚重花敬群的專業，至於吳堂安接常務次長是正常人事調動，沒必要做沒有根據的揣測。（編輯：謝佳珍）1110630