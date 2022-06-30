陳柏惟退基進黨 王興煥：都還是「台灣隊」一員

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）台灣基進前立委陳柏惟今天公開表示自己退黨，對此，台灣基進秘書長王興煥說，事前與陳柏惟已就此事充分溝通，對這個決定雖感不捨但尊重，未來大家都還是「台灣隊」一員。

台灣基進前立委陳柏惟今天在臉書（Facebook）以「那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進」為題發文，公開表示自己退出台灣基進，並以球隊比喻自己加入基進黨、參加選戰到退出的過程。

對此，王興煥今天接受中央社記者電訪表示，陳柏惟在事前就已告知自己退黨決定，和黨主席陳奕齊也有充分溝通，對於陳柏惟的退出感到不捨，但尊重他的決定。

王興煥也接續陳柏惟「棒球隊」的比喻表示，經過這幾年好幾場戰役，希望讓他能夠好好休息、補充元氣；即使退黨，大家也都還是「台灣隊」的一員。

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陳柏惟退黨消息一出，台灣基進臉書湧進不少民眾留言質疑是否有內鬥情況。王興煥說，一個團隊能不能繼續一起走下去，有種種因素影響，「有時候會分、有時候會合，但合不一定就是比較好，分也不一定就是有內鬥、吵架或有問題」，認為可以用更健康方式來看待。

台灣基進隨後也發文指出，對於陳柏惟感到疲累、希望休息及自請離隊的決定，感到非常不捨，但仍尊重他的意志，並帶著最初結識時共同奮鬥的目標持續前進，傳承一路以來的拚搏精神，也感謝陳柏惟這段時間的付出與貢獻，相信大家未來會繼續以不同方式、在不同崗位，為台灣隊繼續打拚。（編輯：陳仁華）1110630