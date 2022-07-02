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乙未保台127週年 蔡總統：承繼團結精神守護台灣

2022/7/2 13:07（7/2 13:21 更新）
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總統蔡英文（右3）2日出席「乙未保台戰役127週年紀念儀式」並致贈「藍地黃虎旗」，由安平鎮之役湯家後代家屬池俊鑑（左4）代表收受。中央社記者葉臻攝 111年7月2日
總統蔡英文（右3）2日出席「乙未保台戰役127週年紀念儀式」並致贈「藍地黃虎旗」，由安平鎮之役湯家後代家屬池俊鑑（左4）代表收受。中央社記者葉臻攝 111年7月2日
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（中央社記者葉臻桃園2日電）總統蔡英文今天出席「乙未保台戰役127週年紀念儀式」時表示，守護國家安全是每個人的責任，除感念先烈貢獻，也要承繼他們精神，繼續團結守護台灣。

蔡總統上午在桃園市長鄭文燦等陪同下，在桃園平鎮區乙未保台紀念公園出席紀念儀式時表示，感謝戰役中守護家園、犧牲生命的先烈，他們是歷史上首批為保衛台灣犧牲的人及大家永遠緬懷的國殤。

蔡總統說，乙未保台戰役是這塊土地上規模最大護台戰爭，除義勇軍在前線作戰，也有鄉親援助軍糧、提供後勤資源，不分族群，團結一致，只有一個目標，保衛心愛家園。

蔡總統表示，乙未精神象徵客家人保家衛國、勇敢反抗硬頸精神，而乙未保台紀念公園傳承客家歷史文化，提醒大家團結重要性。

鄭文燦說，1895年不分族群保護台灣，當時客家義軍用非常簡單的武器對抗日軍，也留下戰爭遺址；1895年後台灣人概念慢慢形成，終於有了從日治到戰後、民主化歷史，希望代代相傳客家、台灣精神。

遺族代表表示，客家人尊崇義民精神，凝聚族群力量，面對外來政權入侵，即使在劣勢下仍保家衛鄉、奮勇投入，義無反顧；紀念儀式象徵政府重視這段歷史，希望永遠傳唱英勇義民事蹟。

儀式會場擺放1萬4000朵紅玫瑰，象徵在戰役中犧牲的英靈，由在場人士、遺族將花放入水中悼念；蔡總統也致贈「藍地黃虎旗」，由安平鎮之役湯家後代池俊鑑代表收受。（編輯：李明宗）1110702

乙未保台戰役127週年紀念儀式2日在桃園舉行，會場擺放1萬4000朵紅玫瑰，象徵在戰役中犧牲的英靈，由在場人士、遺族一一上前，將花放入水中悼念。中央社記者葉臻攝 111年7月2日
乙未保台戰役127週年紀念儀式2日在桃園舉行，會場擺放1萬4000朵紅玫瑰，象徵在戰役中犧牲的英靈，由在場人士、遺族一一上前，將花放入水中悼念。中央社記者葉臻攝 111年7月2日
總統蔡英文2日在桃園出席「乙未保台戰役127週年紀念儀式」，獻花感謝在戰役中守護家園、犧牲生命的先烈。中央社記者葉臻攝 111年7月2日
總統蔡英文2日在桃園出席「乙未保台戰役127週年紀念儀式」，獻花感謝在戰役中守護家園、犧牲生命的先烈。中央社記者葉臻攝 111年7月2日
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