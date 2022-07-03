國際自由聯盟關注中國對台威脅 林靜儀謝佩芬任成員

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（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨今天說，國際自由聯盟（Liberal International, LI）在第63屆大會上通過決議文，關注中國對台灣的威脅，並支持台灣參與國際組織；民進黨並說，國際部副主任謝佩芬、立委林靜儀都被推舉擔任常設委員會委員。

民進黨上午發布新聞稿指出，國際自由聯盟（Liberal International, LI）2日在第63屆大會上通過「今日世界決議文（World Today Resolution）」，關注中國對台灣的威脅，並支持台灣參與國際組織。

民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨感謝LI及其全球夥伴對台灣長期、深厚的支持。

民進黨說，這次LI大會在保加利亞首都索菲亞舉行，邀集各國自由派領袖、國會議員及黨政人士代表，共有來自58國的211位代表出席，總統蔡英文並於大會開幕式上透過預錄影片致詞，向全球展現台灣守護民主的決心。民進黨由謝佩芬代表參加。

謝佩芬表示，民進黨長期投入LI相關活動，在LI大會上受到各國歡迎，各國政要都主動表示對台灣的強力支持，包括保加利亞籍歐洲議會議員、泛歐自由黨派聯盟ALDE共同主席Ilhan Kyuchyuk；加拿大前國際貿易部長、前國防部長Art Eggleton；加拿大眾議員Leah Taylor Roy；英國籍歐洲議會議員Phillip Bennion；南非國會議員Thomas Walters等人。

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謝佩芬說，LI在上屆（第62屆）大會上，即通過決議文，針對中國影響甚至介入台灣選舉表達關切。本屆的決議文中，LI更對中國近日的舉動表達擔憂，「中共軍機入侵台灣的防空識別區，造成單方面的破壞印太地區的和平與穩定。」決議文也強調，「鑑於台灣擁有豐富經驗，大會強烈支持台灣參與國際組織如世界衛生組織、跨太平洋夥伴全面進步協定等。」

此外，民進黨指出，這屆大會期間，LI執委會通過將「公平貿易小組」升級為常設性的「公平貿易委員會」。2020年起就代表民進黨參與公平貿易小組的民進黨發言人謝佩芬，也被推舉為新成立的公平貿易委員會8位委員之一，同時也是唯一一位亞洲代表；長期參與LI人權委員會的立法委員林靜儀，也成功連任，成為22位LI人權委員、2位亞洲代表之一。（編輯：翟思嘉）1110703