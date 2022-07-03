澎防部鎮疆操演 戰車砲烈焰占據灘頭場面震撼

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（中央社記者游凱翔台北3日電）中共頻以機艦擾台，澎湖等外島身處防務第一線，近年透過演練強化戰力。陸軍今天表示，澎防部上月實施鎮疆操演，官兵破曉時分進行各式火砲射擊任務，M60A3射擊瞬間產生的烈焰占據灘頭，相當震撼。

中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣防空識別區，曾深入台灣南方及東南方空域，甚至多次逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍武力侵台。

陸軍司令部上午在官方臉書粉絲團「中華民國陸軍」發文，「沒看到澎湖的花火節沒關係，帶你去看澎防部的火砲射擊」，並指出，澎防部上月實施「鎮疆操演」，官兵在破曉時分依程序、步驟、要領，進行各式火砲射擊任務，發揮高效能聯合打擊能力，展現「同島一命、寸土不讓」的堅毅決心。

（圖取自facebook.com/ROC.armyhq）

根據照片顯示，M60A3戰車對海上目標實施戰車砲射擊，戰車砲擊發瞬間產生的烈焰占據整個灘頭，場面相當震撼。澎防部陳孟霆下士表示，他們會秉持同島一命精神進行訓練，因為唯有堅強的國防，才能確保國家安全。

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另外，軍事新聞通訊社昨晚也報導，為驗證官兵基地訓練成效，陸軍裝甲564旅聯兵3營日前在南區聯合測考中心實施「戰車砲審查測試」射擊，強化官兵戰車砲規正及正確瞄準與射擊能力。

鎮疆操演、雲台操演，均為外島防區統整各型輕重武器，模擬面對敵軍意圖對台實施登陸作戰或進犯下的實彈射擊演練；此外，澎防部、馬防部的部隊名也叫鎮疆部隊及雲台部隊。（編輯：翟思嘉）1110703