內政部拓展警政外交 邀駐台使節觀看反恐演練

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為拓展警政外交，內政部30日邀集駐台使節代表參訪警政署反恐訓練中心，現場模擬「爆裂物地下工廠查緝」及「人質挾持營救」情境，展現國內警政單位反恐應變處理能量。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月30日

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）為拓展警政外交，內政部今天邀集駐台使節代表參訪警政署反恐訓練中心，現場模擬「爆裂物地下工廠查緝」及「人質挾持營救」情境，展現反恐戰術及重大治安案件應變處理能量。

警政署今天發布新聞稿表示，為讓各國駐台使節代表了解國內反恐戰術及重大治安案件應變處理能量，內政部今天特別邀集駐台使節代表參訪位於桃園市新屋區的反恐訓練中心，藉此拓展警政外交，共計31國、43名駐台使節代表出席。

內政部次長陳宗彥致詞表示，反恐訓練中心面積廣達29餘公頃，並設有人質營救及攻堅訓練場、反恐戰鬥訓練場、室內模擬訓練場、模擬城鎮訓練場及反劫機訓練場等專業設施，不僅供警政署特勤隊使用，也會與國內各單位特勤隊進行聯合訓練。

同時，訓練內容融合各種層級的戰術與戰技，並積極汲取國際反恐經驗藉以接軌。

警政署指出，活動現場規劃「爆裂物地下工廠查緝」及「人質挾持營救」等相關模擬狀況，並由保安警察第一總隊維安特勤隊、雙北市警察局、桃園市和台中市警察局、刑事警察局及航空警察局等單位投入操演。

現場可見特勤人員投擲震撼彈和空包彈射擊，模擬攻堅爆裂物地下工廠及營救人質，並出動最新型突擊梯車進行演練，逼真情境博得現場駐台使節代表讚賞和滿堂彩。

另，活動會場同時展出各式精良裝備，駐台使節代表們也踴躍體驗各類射擊及情境模擬項目，並期日後能派員與國內反恐訓練中心進行交流。

警政署表示，透過此活動能夠充分展現國內警政單位反恐應處能量，以及聯合執勤能力，同時感謝各國駐台使節代表對台灣參與跨國執法及國際警察合作事務的支持與協助。（編輯：李亨山）1110630