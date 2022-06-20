雷霆2000射擊起火意外 屏東居民要求說明

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國軍20日上午在屏東滿州鄉進行射擊操演，一枚雷霆2000火箭彈不明原因導致火箭未離架，推進劑殉燃。圖為漢光演習雷霆2000多管火箭系統在甲南海灘發射。（中央社檔案照片）

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）國軍今天上午在屏東滿州鄉進行射擊操演，卻發生一枚雷霆2000火箭彈不明原因導致火箭未離架，推進劑殉燃，所幸僅車輛損害並無人員受傷，當地居民害怕並要求說明。

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所屬的第四作戰區指揮部今天發布訊息表示，上午9時執行射擊操演期間，發生一枚雷霆2000火箭彈因不明原因導致火箭未離架，推進劑殉燃，造成車輛損壞，操演官兵安全均無受傷，依緊急應變程序應處。

滿州鄉民代表會副主席古宗勳接受中央社記者電話訪問說，九棚村、港仔村一帶常有軍方演訓，這次竟然發生不明原因導致意外，居民都會害怕是不是存在不確定的危險，希望軍方可以向地方說明清楚，並且不要再發生。（編輯：謝雅竹）1110620