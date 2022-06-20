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雷霆2000實彈射擊未發彈燃燒 車毀無人受傷
首頁 / 政治

雷霆2000實彈射擊未發彈燃燒 車毀無人受傷

2022/6/20 10:46（6/20 10:56 更新）
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軍方20日上午在屏東執行雷霆2000實彈射擊時火箭彈未離架造成車輛損壞，官兵均無受傷。圖為漢光演習雷霆2000多管火箭系統在甲南海灘發射。（中央社檔案照片）
軍方20日上午在屏東執行雷霆2000實彈射擊時火箭彈未離架造成車輛損壞，官兵均無受傷。圖為漢光演習雷霆2000多管火箭系統在甲南海灘發射。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北20日電）軍方今天表示，上午在屏東執行雷霆2000實彈射擊時，其中一枚火箭彈未離架，因推進劑燃燒造成車輛損壞，操演官兵均無受傷，已由中科院、陸軍專案小組釐清肇因中。

第四作戰區指揮部發布新聞稿表示，上午在屏東執行射擊操演期間，發生一枚雷霆2000火箭彈不明原因導致火箭未離架，推進劑燃燒造成車輛損壞，操演官兵安全均無受傷，單位即依緊急應變程序應處。

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第四作戰區指揮部指出，已由國家中山科學研究院、陸軍專案小組研析並釐清相關肇因，以作為日後射擊訓練參據。

國軍設有五大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。（編輯：謝佳珍）1110620

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