謝龍介控向靈骨塔業者索賄 黃偉哲將提告

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（中央社記者王揚宇、張榮祥台北7日電）國民黨台南市長參選人謝龍介今天召開記者會，指控台南市長黃偉哲、律師和靈骨塔業者同在飯局時，涉索賄新台幣720萬元情事，要求黃偉哲勇敢面對、當面對質，他明天也將告發業者涉行賄黃偉哲。

黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，這是惡意抹黑的選舉手段，企圖影響社會大眾對他清廉形象的判斷，他嚴厲譴責謝龍介和所有想以此達成不法目的的特定人士。

黃偉哲表示，「文旦之亂又來了，我絕對坦蕩蕩」，他本來期待一場高格調君子之爭，但謝龍介為了選舉而抹黑，他感到很遺憾，且為捍衛自身清白，他將提起誹謗告訴，並追究相關法律責任。

謝龍介和台南市議會國民黨團議員上月底召開「賄款抓到了，請黃偉哲市長面對」記者會，指控黃偉哲身邊人「陳姓律師」向靈骨塔業者索賄1000萬元，拿到720萬元前金後，還要索賄3000萬元至5000萬元不等。

謝龍介今天北上召開記者會，說明黃偉哲收錢不辦事的大事記，並公布相關支票、匯款單影本，也請李姓靈骨塔業者及其友人，還原與黃偉哲及陳姓律師等人在桃山餐廳吃飯的狀況。

李姓靈骨塔業者說，黃偉哲當天吃飯時，有用右手跟他比1，自己則比出ok的手勢，而且黃偉哲說了5次「你要先幫忙別人，別人才會幫你」等語。

媒體追問，黃偉哲是否有明確索討1000萬元。靈骨塔業者說，大家心裡都有默契，而且是私下溝通完後，才去吃飯；謝龍介表示，司法調查權就能查的到，很快就會進入司法調查階段。

李姓靈骨塔業者表示，雖然他也有責任，但自己是迫於無奈。謝龍介說，這種會送錢的商人，不管是迫於無奈還是什麼原因，就是在破壞政府的官箴，他明天將會告發業者涉嫌行賄黃偉哲。

謝龍介向黃偉哲喊話，要他勇敢出來面對、當面對質，也說這個案子還有第二階段，即靈骨塔申請營業執照部分。

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根據謝龍介拿出的大事記，本案源於2019年7月，某靈骨塔取得完工證明，有一家建設公司申請變更設置人，但遭台南市政府民政局要求簽署申請人變更對照表，卡關一年，才衍伸出後來的事件。

另外，台南市政府說，針對「透視全球報導」、李瑞祥、陳子堅等人一再指控市府民政局未依法行政，刻意刁難否准啟承建設股份有限公司之申請案，甚至指摘本府民政局局長、科長及承辦人瀆職及圖利，已涉及本府公務人員個人名譽，市府對此亦將提起訴訟自清，並追究該不實言論之責任。（編輯：蘇龍麒）1110707