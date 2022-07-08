提高育兒津貼 民進黨：打造敢婚願生樂養友善環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、溫貴香台北8日電）育兒津貼8月起提高為新台幣5000元；民進黨發言人謝子涵今天說，政府除了大幅提高津貼補助，也會透過修法及政策調整，逐步、穩健落實總統蔡英文所重視的敢婚、願生、樂養育兒環境。

行政院長蘇貞昌7日表示，8月起育兒津貼，將從現行每月新台幣3500元提高至5000元；就讀公共化及準公共幼兒園的學費，也會全面降低至3000元以下。

對此，謝子涵今天發布新聞稿表示，為逐步、穩健落實蔡總統重視及民眾殷切期盼的敢婚、願生、樂養育兒環境，減輕年輕一代未來生活的負擔，政府所編列的少子女化預算，今年已超過800億元，明年更預計投入近千億元，持續就「增名額」、「加補助」及「減負擔」來推動更完備、更友善婚育環境。

謝子涵指出，民進黨政府所推友善婚育政策，在「增名額」方面，推動擴大平價托育與教保名額，例如社區公共托育家園、托嬰中心、準公共保母、準公共托嬰中心增加供應量，來提高招收名額等。

「減負擔」方面，謝子涵說，政府已修正所得稅法，將幼兒學前特別扣除額從2萬5000元提高至12萬元，增加近5倍，減輕家長負擔。300億元中央擴大租金補貼專案也針對新婚夫妻及育有未成年子女的家庭再加碼補貼，從7月起開始申請，10月就會核發補貼金額。

謝子涵表示，蔡總統自2016年上任以來，政府針對解決少子女化的政策推動不遺餘力，也滾動式檢討制度、逐年增加相關預算，透過公私協力模式，鼓勵公部門與民間企業增設托嬰中心、托兒所，提高整體供應量，也對於不孕症擴大補助；最終的目的，就是要減輕年輕族群的負擔，打造「願婚、敢生、樂養」的婚育環境。（編輯：林興盟）1110708