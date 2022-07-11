蘇貞昌肯定陳時中防疫表現 期許繼續為民服務

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行政院長蘇貞昌11日上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、成人與兒童疫苗施打情況以及入境總量調升為每週4萬人次後各項防疫措施整備等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年7月11日

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（中央社記者陳俊華、黃雅詩台北11日電）民進黨選對會建議徵召衛福部長陳時中選台北市長。行政院長蘇貞昌今天說，感謝陳時中帶領防疫團隊應對得宜，領導衛福部從長者到幼童完善照顧體系，祝福陳時中未來在其他職位為民服務。

擔任防疫指揮官的陳時中將參選台北市長，對於遭批評「落跑」，他今天上午前往弔唁日本前首相安倍晉三時連聲否認。

陳時中結束弔唁離去時，被媒體問到今天是以「衛福部長」或「參選人」身分出席，他表示是以衛福部長身分。至於何時辭職，以及傳出次長薛瑞元將接任部長等，他說，一切都還沒決定。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、成人與兒童疫苗施打情況以及入境總量調升為每週4萬人次後各項防疫措施整備等議題進行討論。

蘇貞昌表示，今天是中央流行疫情指揮中心成立的第904天，指揮官陳時中帶領醫師、護理師等醫事人員及整個防疫團隊，一路以來面對各種疫情狀況應對得宜，且擔負重任、倍極辛勞，在疫情期間做出不亞於世界其他主要國家的防疫成績。

蘇貞昌說，陳時中在疫情期間還領導衛福部，推動完成台灣史上預算最高的長照與少子化等政策與計畫，從長者到幼童，完善照顧體系，保護弱勢，建構社會安全網，為全體國民福利打下厚實基礎。

蘇貞昌表示，感謝陳時中對國家社會的奉獻，也祝福陳時中未來能夠在其他職位上繼續為民眾服務、做出貢獻。

另外，指揮中心在會中指出，為因應入境總量調升為每週4萬人次，桃園機場的檢疫審單櫃檯，已調升40%量能，每小時處理量能可由900人增加到1260人，唾液採檢站採檢量能已同步擴增，每小時採檢量能擬由1020人擴增為1500人。

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指揮中心說，目前防疫旅宿使用率為45.94%，足以支撐目前每週調升為4萬人的服務量能；此外，指揮中心6日已公告強化親友接送防疫措施，各機場已設置相關宣導告示，請接送的親友務必落實防疫措施。

蘇貞昌表示，因應入境總量調升為每週4萬人次，感謝指揮中心及交通部等部會妥適盤整規劃，並調整相關量能需求，也請交通部等相關部會，持續針對民眾及商業人士入境需求進行觀察、瞭解及掌控，如有調整入境管制措施必要，應就相關管制條件的調整，進行超前評估及部署，以隨時反應民眾需求。（編輯：翟思嘉）1110711