林智堅論文爭議 在野籲政府應出面 綠批選舉動作

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（中央社記者王承中、王揚宇台北12日電）前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉抄襲，國民黨、時代力量黨團今天先後召開記者會，呼籲林智堅應誠實面對，放棄碩士學位，也要求科技部、教育部應捍衛財產權及學術倫理。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，在野黨以散彈打鳥的方式做政治攻擊，是典型的選舉動作。既然中華大學與台大承諾要做學術審查、有相關內部機制，就該相信學校，用立委、黨團身分拉公家機關進來，把選舉拉進政府機關，這沒有道理。

林智堅論文遭質疑涉抄襲，國民黨立法院黨團及時代力量立法院黨團今天先後在立法院召開記者會，皆呼籲林智堅應誠實面對，而科技部、教育部也應積極捍衛財產權及學術倫理。

國民黨團總召曾銘宗指出，林智堅中華大學的碩士論文與竹科結案報告連錯字都一樣，而論文的附件和竹科結論報告附件相同，不同的地方只標記符號，幾乎可以認定林智堅的碩士論文不是抄襲，根本就是複製，呼籲林智堅主動放棄學位，同時要求教育部督導中華大學查明真相後，撤銷林智堅碩士學位。

國民黨立委費鴻泰表示，國民黨團在8日發文要求科技部，請提供「林智堅先生是否參加以TCSI模式評估新竹科學園區民眾滿意度？是否有支領相關費用？」等相關資料，到今天都沒有回覆。當時的國科會主委是前副總統陳建仁，也請陳建仁想想當時發生甚麼事情，必要時黨團將拜訪相關人士了解內情。

時代力量黨團總召邱顯智則呼籲，竹科管理局面對自身權利被侵害的情形，應該積極依採購契約及法律規定，主張相關權利，例如向中華大學請求民事的損害賠償，同時針對侵害著作權部分，提出刑事告訴。

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對此，運鵬說，國民黨兵分多數，連日來一直再講林智堅的論文事件，可見得國民黨根本沒有實質證據與方向，所以必須要施壓學校 政府機關、竹科管理局。

鄭運鵬指出，沒有當事人認為論文被林智堅不當引用或抄襲，國民黨只好找別人旁敲側擊，以散彈打鳥的方式做政治攻擊，這是典型的選舉動作；試問，國民黨對新北市恩恩案有無相同態度，去作說明及要求。（編輯：蘇龍麒）1110712