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承襲安倍晉三路線 學者：日對中國挑釁將趨近零容忍

2022/7/13 15:35
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（中央社記者黃雅詩台北13日電）日本前首相安倍晉三驟逝，學者分析指出，日本政府應會承襲安倍政治路線，且日本對中國在領海、領空周邊挑釁行為將趨近「零容忍」，並逐步加強軍備，日本防衛預算可望逐年調升到占GDP2%規模。

國策研究院今天舉行「安倍首相與日本政局」座談會，邀請學者專家就日本政局變化、安倍路線的延續與修憲、日本國家安全改革、台日關係等議題進行報告研討。

國策院執行長郭育仁表示，安倍的戰略思維是非線性的，不是非黑即白，以對中國戰略來說，他做了非常多事情是中國所討厭的，但也非常多事情是中國所喜歡的。

郭育仁指出，2018、2019年安倍接連訪問北京，並邀請中國國家主席習近平在2020年春天訪問日本，安倍被稱為戰略家，是因為他有辦法做讓對手討厭的事情，但還是能讓對手喜歡他。因此即便現在中國骨子裡對安倍恨得牙癢癢，習近平的弔唁文仍要稱讚安倍對中日關係改善的貢獻，無法講出批評的話。

郭育仁說，現在開始日本對中國在領海、領空周邊挑釁行為將趨近於「零容忍」，轉為強烈反應。中國在東海去測試日本的行為應該會收斂，畢竟20大（中共第20次全國代表大會）快到了，習近平沒辦法承受在這之前跟日本有重大衝突發生。

高雄大學政法系教授楊鈞池指出，日本近日參議院選舉結果自民黨獲勝，可見日本選民希望安倍路線可以延續，日本首相岸田文雄也已細膩表達會努力延續安倍路線，不過不可避免會作出些微調整。

安倍遺志是修改日本和平憲法，強化日本軍事力量。楊鈞池分析，自民黨、公明黨、維新黨與國民民族黨都表態要修憲，現在在參議院與眾議院的修憲勢力都超過2/3，單純從席次上判斷已經可以提出修憲案，但四黨對於修憲目標與如何轉換具體條文並無共識，2016年安倍在任的時候，當時參眾議院也有2/3修憲勢力，還是沒辦法通過修憲，代表修憲有其困難度。

楊鈞池說，如果修憲案無法推動，岸田如何延續安倍路線就看兩個指標，第一是日本的防衛預算可能會在5年之內達到GDP的2%，長期以來日本防衛預算都只占GDP的1%；第二則是日本會否採購具有反擊能力、足以先發制人的武器。

至於安倍過世對自民黨內派系的影響，輔大日本暨東亞研究中心主任何思慎分析，安倍晉三是自民黨內最大派系「清和會」（安倍派）領袖，他驟逝後對自民黨內派閥板塊挪移將產生影響，岸田派系約40餘人，如果跟泛宏池會整合，將成為最大勢力。清和會群龍無首，也沒有接班人能和其他派閥可以平起平坐，未來岸田派更有擴大可能。

郭育仁則認為，安倍過世會使派系捐棄成見，且未來3年沒有重大選舉，將使派系效應減弱。（編輯：林淑媛）1110713

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