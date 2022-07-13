返鄉投票 巢運：背後隱含租屋族設籍與公民權問題

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（中央社記者范正祥台北13日電）民間團體「巢運」今天指出，每逢選前經常出現「青年返鄉投票」現象，其實背後隱含許多租屋族設籍困難，只能透過「返鄉」行使投票權，巢運呼籲應正視租屋族設籍困難問題及對公民權影響。

巢運今天與時代力量立委王婉諭、民眾黨立委張其祿於立法院中興大樓共同舉行記者會，並邀人權、學生組織與會，關心租屋族設籍，希望完備並落實相關法制。

巢運發言人、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，由於台灣將戶籍做為許多政治與社會權利的主要依據，衍生一些現象，包括許多租屋族因為「在地無戶籍」，無法於實際居住的縣市行使投票權，形成「房東有票，房客沒票」。

彭揚凱說，台灣每逢選前經常出現返鄉投票現象，這當中又以年輕人和學生占大多數，凸顯台灣有非常多民眾的實際居住地與戶籍所在地並不一致。

巢運指出，雖然戶籍法規定，只要遷入居住地「3個月以上」，就應該於該地設籍。雖然制度規定，房客設戶籍、遷戶籍，房東不能拒絕，也毋須經其同意，但實務上如果租客這樣做，常見的回應卻是房東要漲租、不續租乃至提前解約，也不用經內政部同意，這才是租屋族面對的真實情境與困境。

彭揚凱提出巢運訴求與呼籲，主張既然政府要讓戶籍與政治與社會權利深度綁定，那麼就必須確保落實戶籍法相關設籍規定，保障租屋族民眾享有憲法「人民有居住及遷徙之自由」、「人民有選舉、罷免、創制及複決之權」等應有權利。

巢運建議中央政府修訂戶籍法、租賃專法，或地方政府訂定自治條例，對於願意接受房客設籍的房東給以相關保障或獎勵，對不讓房客設籍的房東予以開罰。

張其祿說，應透過法制的精進，政府主動積極保障租屋族參政權、公民權、社會權及社會安全，有效保障及落實租屋設籍權益，促進租屋黑市更透明化。（編輯：郭無患）1110713