離岸風電國產化進程延宕 監院糾正工業局能源局

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（中央社記者陳俊華台北13日電）監察院指出，經濟部在興達港建設離岸風電水下基礎產業發展專區，計畫108年完成港區浚深至水下8公尺，但延宕時程達4年4個月，嚴重影響離岸風電國產化進程，糾正工業局、能源局。

根據監察院今天公布的糾正案文，6日通過監委葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑提案，糾正經濟部工業局、能源局。

糾正案文指出，離岸風電是經濟部推動綠能重要項目，兼具國產化政策、培植國內風電產業發展；工業局107年1月公布產業關聯方案，水下基礎全階段都需在地化項目，但因這是台灣首次發展水下基礎產業，本土廠商的執行產能、生產品質都未知，工業局就律定100%本土化銲接。

糾正案文表示，大彰化東南、西南風場，理應在地化共111套水下基礎，卻因承包商不良率過高、缺乏管理供應鏈的經驗與能力等因素，最終僅6座組立成功，有高達94.6%、105座水下基礎都是國外進口，導致國產化只有 5%，核有疏失。

糾正案文指出，經濟部為解決離岸風電國產化過程中，各零組件本土廠商無法配合開發商併網時程提供產能，依行政契約以公協會出具無產製證明，開發商就可向國外進口。

調查發現，彰芳、西島風場是先規劃向國外採購全額數量，工業局要求提供不可抗力證明文件，這些風場向公協會提出20個工作天、2到4個月不等，極不合理交期需求，以利取得無產製證明，遂行國外進口目的。

監察院指出，截至111年4月15日，已在水下基礎、海纜、齒輪箱、發電機等各類零組件相關公協會，共發出42張無產製證明。工業局信誓旦旦說本土有產能、可在地化，但實際操作後，為求能在114年併網期限來臨時完成，以無產製證明為替代方案，變相折損產業關聯政策原意，顯有疏失。

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另外，糾正案文表示，行政院核定經濟部要在興達港建設「離岸風電水下基礎產業發展專區」，預計108年底完成港區浚深至水下8公尺，能源局委託高雄市海洋局執行港區疏浚工程，疏浚土方原以養灘方式辦理，因遭抗爭、污染等問題，需增編新台幣7.79億元費用才能執行。

監察院說，但能源局未在108年海洋局告知問題時積極協助，多次以原4.45億元預算額度內，要求海洋局持續辦理。截至111年5月部分區域完成水下7公尺，預計113年4月才能達成浚深到水下8公尺目標，延宕時程長達4年4個月，嚴重影響離岸風電國產化執行進程，核有怠失。（編輯：林興盟）1110713