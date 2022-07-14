林佳龍：侯友宜曾致謝解決新北問題 別船過水無痕

（中央社記者葉素萍台北14日電）新北市長侯友宜陣營與民進黨新北市長參選人林佳龍陣營，為林口、五股交流道議題交鋒。林佳龍說，侯友宜過去也曾感謝過他，別「船過水無痕」，當做從來沒發生過，「我希望我與友宜市長的友誼，不要因為選舉而被扭曲了」。

林佳龍今天下午赴日本台灣交流協會弔唁日本前首相安倍晉三，並接受媒體聯訪。

媒體追問，侯陣營批評林佳龍在林口、五股交流道議題，沒做事卻攬功勞。林佳龍說，他聽到這些談話，既驚訝又難過，過去侯友宜也感謝過他，難道那些感謝都不算感謝嗎；過去大家這些好的友誼，不要因為選舉被扭曲。

林佳龍說，建設不分黨派，過去他主動出面，以林口交流道來講，涉及匝道坡度等技術問題，他幫忙解決，也找到用地，還用國道基金加速辦理，有很多過去的報導可以參考；選舉是一時的，「我希望我與友宜市長的友誼，不要因為選舉而被扭曲了」。

林佳龍說，開過那麼多次記者會、公聽會、座談會，他幫忙找路、找地、找錢，列入國家重大建設，如果沒有交通部核定，怎麼會有行政院核定，道理簡單，不能說過河拆橋，但至少不要船過水無痕，當做從來沒發生過。

林佳龍也說，民主是人民做主，透過選舉選賢與能，大家拿出政策牛肉，正向迎接民主選舉，而不是民調領先、聲望高的人就不願就事論事，侯友宜偶爾的一句話，反而留下非常多的問號。

他說，自己願意與侯友宜坐下來，即使不公開，也要好好地交換對於首都圈、區域聯合治理如何做得更好的意見；林佳龍說，事實上侯友宜常常感謝他，除了電話，也有簡訊，這些歷歷在目，不需要因為選舉，就變成「船過水無痕」，大家期待擂台賽，這才是君子之爭，不是置之不理，或用比較酸的語言回應，除了不尊敬對手，也會辜負人民的期待。（編輯：林興盟）1110714