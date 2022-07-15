藍將要求專案報告論文爭議 綠回擊為選舉施壓

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北15日電）國民黨立法院黨團表示，新會期開議後，將要求科技部、教育部就民進黨桃園市長參選人林智堅論文案提出專案報告。民進黨團說，藍營為選舉製造林智堅論文案，並以各種方式施壓，令人遺憾。

國民黨團今天召開記者會，總召曾銘宗主持，立委費鴻泰、賴士葆出席，持續關注林智堅論文爭議。

曾銘宗表示，根據科技部竹科管理局回覆國民黨團公文中說明，2008年6月「以TCSI模式評估新竹工業科學園區之民眾滿意度」委辦計畫中，林智堅當時是無薪研究助理。

曾銘宗質疑，當年林智堅是民進黨立委柯建銘的助理，卻又擔任竹科委外研究案的研究助理，違反公務人員利益衝突迴避原則。他說，林智堅應該出面說清楚。

對於林智堅論文風波，曾銘宗呼籲科技部督促竹科提出告訴，追究林智堅民事及刑事責任，也呼籲教育部依據學位授予法規定，督導中華大學依法撤銷林智堅碩士學位。

曾銘宗說，9月立法院新會期開議之後，國民黨團將於教育及文化委員會要求科技部、教育部提出專案報告，如果發現科技部、教育部未依法行政，絕對會追究相關人員責任。

另外，賴士葆質疑，關於林智堅論文風波，科技部、教育部該管的不敢管，不敢吭聲。他說，國民黨團呼籲監察院針對科技部、教育部的不作為，也該立案調查。

針對林智堅的論文風波，民進黨團總召柯建銘今天在臉書聲明表示，中華大學校方及任何一名教授，30年來從未拜託過他幫助取得政府標案或委託案。

對於國民黨團質疑林智堅在擔任立委助理時也擔任竹科研究的助理，違反公務人員利益衝突迴避法，柯建銘指出，林智堅考上中華大學碩士班他事後才知道，從未過問只有鼓勵。

柯建銘指出，公職人員利益衝突迴避法直到2018年修法，才在第3條適用範圍中規範公職人員關係人包含「各級民意代表助理」，呼籲國民黨自重，勿再用潑髒水抹黑惡意影射的手法來選舉，否則他將採取法律行動。

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民進黨立法院黨團今天舉行輿情記者會，幹事長鄭運鵬表示，恩恩案是新北市政府確診與急救的不幸事件，但國民黨從新北市長侯友宜、國民黨中央，到國民黨團，都對恩恩案視而不見、裝聾作啞，卻為選舉製造林智堅論文案，並以各種方式施壓，令人遺憾。

鄭運鵬表示，國民黨用百倍力量打林智堅論文案，只想顧國民黨主席朱立倫和國民黨桃園市長參選人張善政的政治生命，完全不顧新北市民的生命，要求國民黨別再護航。（編輯：林興盟）1110715