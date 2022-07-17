美軍售台零附件 學者：後勤維保如同肌耐力

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（中央社記者游凱翔台北17日電）美國政府宣布總額1.08億美元的「陸軍車、兵及戰材零附件」對台軍售案。學者今天表示，新購武器如拳擊手的肌肉，而後勤維保如同肌耐力，兩者必須相輔相成，也展現國軍將徹底改善地面裝備妥善率決心。

美國防安全合作署（DSCA）於美東時間15日宣布對台軍售「陸軍車、兵及戰材零附件」，總額為1.08億美元（約新台幣32.3億元），這也是美國總統拜登上台後第5度對台軍售。

國防部指出，面對中共軍事威脅，維持裝備妥善和新購武器裝備同樣重要，美方此次軍售有助維持台灣陸軍車輛裝備妥善與消耗補充，滿足戰備演訓任務需要。

尖端雜誌主任編輯李思平接受中央社訪問時表示，這次軍售是以零附件為主，過往國軍戰車部隊的料件分為國產與美製，但國產料件壽命不及美製，現在軍隊已正視料件壽命的問題。

李思平指出，有些料件可能台灣無法自製，因此這次軍購可能是作為未來升級M60A3戰車之用，因為現有的升級僅針對射控系統，但例如底盤系統等若沒有整體升級，無法相輔相成。

針對後勤維修保養重要性，李思平以拳擊手為例。他指出，新購例如自走砲、戰機等軍備如同一名拳擊手的「肌肉」，維修保養則是「肌耐力」，如果只能接戰一次就無法反擊，有再多的肌肉都沒有，因此透過妥善的維修保養，避免被敵方取得主動權。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，此次軍售合理推估將用於升級M60A3的動力及部分CM11戰車，國軍過去軍購較重視購買新武器，後勤補保的軍購並非優先選項，且更少看見有關地面車輛零附件。這次代表國軍重視且將徹底改善地面裝備妥善率的決心，也回歸到美方可能希望國軍先將自身擁有軍備的妥善率提高後，再來採購新式武器。

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蘇紫雲表示，這次軍售的意義，反映出台美軍售從過往前美國總統歐巴馬時期的「包裹式審查」走向「隨到隨審」，象徵台美軍售已經正常化。

蘇紫雲提到，民主國家國防預算，人力維持、裝備投資、作業維持約各占3成；相比台灣國防預算長年不足，其中人力維持費約占46%、軍事投資占28%，以往較低的作業維持費則由2016年的22%，一路拉升至27%，可看出政府與國軍對戰備整備改革，但也需要全民支持與跨部會協助，以合理的範圍增加國防預算規模，應對未來威脅。（編輯：楊蘭軒）1110717