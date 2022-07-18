首站後援會士林成立 蔣萬安：各區將陸續展開

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北市長選戰開打，國民黨參選人蔣萬安今天宣布士林區後援會成立，且其餘各區將陸續展開，接下來4個月團結一致，一起向前拚。

蔣萬安今天晚間在國民黨議員汪志冰、陳重文、張斯綱陪同下出席位於士林區中正路上的後援會會議。蔣萬安會後接受媒體聯訪表示，謝謝士林地方很多鄉親夥伴自發性地籌組後援會，今天特別來跟大家交換意見，希望接下來4個月的選戰團結一致，一起向前拚。

對於其他區後援會的成立進度，蔣萬安說，他很早之前在台北市許多區就已經開始提供免費法律諮詢等服務，特別是在COVID-19疫情期間提供萬華區心理諮詢。

蔣萬安指出，各區後援會將陸陸續續按照既有規劃跟步調成立，屆時希望非常多夥伴、泛藍支持者一起參與，一點一滴累積，為市民解決問題，因為市民才是真正的主角。

蔣萬安在臉書發文表示，他始終相信，這場選舉寄託著市民朋友對於美好未來的期盼、對於城市進步的渴望，不是仇恨動員、政治口水能夠操作的。

蔣萬安說，面對中央和地方豐沛的行政資源，他從不認為要贏得年底選戰是件容易的事，但他相信穩紮穩打、好好規劃就能打贏這場團體戰，不需要急就章的曇花一現。（編輯：張雅淨）1110718