林佳龍：公布恩恩案資料 讓社會回到理性討論

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民進黨新北市長參選人林佳龍（右）19日接受媒體聯訪表示，公布「恩恩」事件資料是為了讓社會回到理性討論，政府應提供真相，才能檢討改進避免再發生類似悲劇。左為桃園市長鄭文燦。中央社記者王鴻國攝 111年7月19日

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍稱當選後公布恩恩事件資料引爭議，他表示，公開資料是為了讓社會回到理性討論，政府應提供真相，才能夠檢討改進避免再發生類似悲劇。

林佳龍今天出席台灣風電產業發展協會成立大會時接受媒體聯訪，感謝總統蔡英文協助，讓中央黨部秘書長林錫耀擔任競總主委，由立委擔任12個立委選區的戰區總指揮，並邀請桃園市長鄭文燦及基隆市長林右昌擔任總督導，組成史上最強競選團隊，希望最短時間在最大選區打一場最精彩的勝戰。

針對先前表示若當選新北市長後第一件事就是公布「恩恩」事件所有資料引台灣基進高雄市議員參選人張博洋批評及張博洋被解除黨職，林佳龍表示，任何政黨成立都有目標、也有推出參選人才，這都是民主政治非常正向發展；至於有關的人事變動，都予以尊重。

有關「恩恩案」的發言引起社會關注，林佳龍指出，他特別在臉書（Facebook）留言，大家其實目標是一致的，希望政府有公權力，應該透明化，發生重大事件應提供完整資訊，只有在真相的基礎，大家才不會流於兩極化或情緒化，政府有責任，扮演好這樣的角色。

林佳龍說，新北市長侯友宜前天舉辦法會，沒有邀請「恩恩」爸等相關人士，「恩恩」爸等人接受媒體訪問時表示覺得不被尊重，在這種情形下，他才公開說如果當選新北市長，會在第一時間公開相關資料檔案。

林佳龍指出，這是為了讓社會回到比較理性的討論，事實是什麼，就讓它呈現，也不會去誤會任何一個人，沒有預設立場，政府應該提供真相，才能夠加以檢討改進，才不會發生類似悲劇。

林佳龍表示，不管是「恩恩」的家人或社會評論，都覺得新北市政府有一些不一致的地方，希望都能夠真實呈現事實真相，做為大家討論的基礎。

侯友宜上午出席市政活動時接受媒體聯訪，媒體詢問，對於林佳龍的臉書發文針對「恩恩」事件向侯友宜喊話要用誠信面對社會的看法。對此，侯友宜表示，誠實及品德很重要，所有人都要用一樣的標準檢視。

媒體追問，是否會覺得對手陣營一直拿「恩恩」案窮追不捨是模糊了選舉焦點？侯友宜回答，乾淨、不抹黑是選舉過程人民衷心期盼，「我們都希望用市政願景，好好努力為市民擘畫一個未來。」

媒體再問，對於張博洋因批評林佳龍遭台灣基進懲處一事的看法。對此，侯友宜表示，「我沒有辦法替別人回答這樣一個問題。」（編輯：戴光育）1110719