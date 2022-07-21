林佳龍：數位跨域治理新北 領航台灣翻新之鑰

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，以立體高度看雙北，有效串連鐵公路網、財政資源重新分配，以數位與跨域治理新北市，都是形成區域治理並領航台灣大步向前走的翻新之鑰。

民主進步黨新北市長參選人林佳龍上午在臉書Facebook貼文，並發表一張朋友所提供照片，是清晨6時21分從高處俯瞰新店溪與大漢溪交會，形成淡水河兩岸新北市和台北市雙子星城市景觀。

林佳龍說，照片中在淡水河和64號快速道路交會地方，可以清楚看到新北市政府所在地板橋；他就住在從台北市萬華跨河的板橋區埔墘和江子翠附近。

他說，以立體高度看雙北，可清楚瞭解跨域治理、數位治理，就是新新北扮演首都治理圈樞紐角色的重要關鍵；包括高快速公路及捷運鐵路等網路的有效串連、交通號誌的連鎖控制車流量、首都治理圈工商科技產業整合發展等。

林佳龍表示，河域管理與水利建設持續到位、教育文化及各項財政資源重分配及共享，都是形成區域治理並領航台灣大步向前走的翻新之鑰。

他也預告，將到地方信仰中心板橋區真武廟上香祈福，當地是他板橋阿嬤住的地方，也有他從小至今的溫馨回憶，有說不完的人生故事。

林佳龍昨天（20日）中午接受yahooTV「齊有此理」主持人王時齊專訪時表示，以立體高度看雙北，是市長侯友宜所看不到的高度，因其仍停留在以往台北縣衛星城市的本位主義角度看待新北市。

對此，侯友宜今天上午接受聯訪表示，努力拚市政擁抱人民期待，不斷以熱情、更多力量做成績，只要大家用心走29個行政區，甚至到1032個里傾聽里民心聲，就知道新北這幾年蛻變、躍進，他將以此基礎不斷往前走。

林佳龍昨也批評侯友宜處理「恩恩案」過程沒有溫度，也沒有同理心；避重就輕害怕擔責，害怕掀開潘朵拉盒子；恩恩父親林先生在昨天接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目訪問時表示，內心會恨侯友宜，因若不是住在新北市，可能就不會發生恩恩事件。

侯友宜今天被問到此事說，完全可以理解家屬的心情。（編輯：方沛清）1110721