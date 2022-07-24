林智堅論文爭議 國民黨質疑助理疑似參與寫作

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（中央社記者王承中台北24日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天表示，論文絕無抄襲。國民黨文傳會副主委林家興指出，林智堅記者會證明與他人的研究計畫與論文寫作時間高度重疊、資料互通，就是難以證明沒有抄襲；林家興質疑林智堅助理有參與論文寫作。

另外，林家興也說，林智堅花了新台幣12億元納稅人的錢打造新竹市立棒球場，如今爆出施工品質堪慮、營造廠商有過失爭議，導致接連讓球員受傷、球迷不滿的情況，顯然有驗收責任歸屬的嚴重問題，呼籲相關單位應立即介入調查，還給新竹市民一個安全的棒球場。

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文遭質疑涉抄襲，林智堅今天親自召開記者會說明，強調他在台大國發所的碩士論文是原創，絕無抄襲，是題目發想在先、研究大綱在先、研究設計寫作也在先，是出於善意提供相關資料給余先生（余正煌）。

國民黨文傳會副主委林家興發布新聞稿指出，林智堅越澄清，外界質疑越多，林智堅的記者會也證明兩人研究計畫與論文寫作時間高度重疊、資料互通，就是難以證明自己沒有抄襲。

林家興表示，林智堅提出一份2月1日由指導教授陳明通寄回給他助理的碩論研究計畫修改檔案，試圖以此證明其寫作早於余正煌，但為何是寄給助理，質疑助理是否有參與論文寫作，且林智堅整場記者會暗示可能是余正煌抄襲他的論文，而余正煌神隱至今，公眾只能聽到林智堅的單方面說法。

林家興指出，從林智堅今天的記者會說法與余正煌的論文謝辭中也發現說法兜不攏的情況，林智堅說雙方只在導生宴見過一次，並不認識余正煌，余正煌卻在論文謝辭裡提到與林智堅有「數面之緣」，請問誰在說謊，余正煌何時可以出來面對公眾說明。

針對林智堅中華大學論文，林家興表示，包括林智堅並未掛名竹科研究計畫撰寫、問卷未掛名等，未見林智堅在今天記者會中回應，尤其迴避竹科管理局公文已打臉林智堅；公文指出，中華大學教授賀力行等人未向竹科管理局申請授權，涉及違反合約。

林家興指出，如果林智堅有參與這份報告的研究工作，那很可能涉及違反合約，如果沒有參與，又為何可以拿沒有參與的報告當作自己的論文；無論林智堅撰寫的時序如何，都不影響林智堅恐怕都涉及抄襲、竊取甚至洩密的問題，但民進黨今天依然不敢回答。

林家興表示，今天協助主持記者會的民進黨立委鄭運鵬明顯是比林智堅優秀的人選，然而民進黨因為派系利益與種種不能說的原因，硬是推出過度包裝、內涵與歷練不足的林智堅參選，如今要全黨硬拗護航一人，不但桃園人承受不起，恐怕將連帶使民進黨各地選情烽火連天。（編輯：林淑媛）1110724