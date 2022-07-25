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李坤城：新北蓋停車場最慢 勿打口水戰模糊焦點

2022/7/25 11:59
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（中央社記者王鴻國新北25日電）民進黨新北市長參選人林佳龍昨天批評停車場工程進度落後等問題，引市府澄清反駁。林佳龍競辦發言人李坤城表示，數據上就是新北進度最慢，請市府不要打口水戰，模糊焦點。

林佳龍昨天接受媒體聯訪時批評新北市停車場興建進度落後，整治五股垃圾山是市政基礎工作，他在台中也整治后里垃圾山，引來新北市府相關局處澄清反駁。

新北市交通局指，林佳龍未了解疫情衝擊和國際營造物價大幅波動影響公共工程，林佳龍指責落後，真的與事實相悖。交通局並指出，林佳龍交通部長任內台鐵重大事故改善也尚未完成；城鄉局也說，台中后里垃圾山與五股垃圾山背景、面積、權屬等條件不相同，整治難度更無法類比。

林佳龍今天和新北市議員參選人拍競選定裝照，競選辦公室發言人李坤城接受媒體聯訪表示，交通部核定前瞻計畫新北共23座停車場，目前完工8座，有12座停車場進度不到50%，有6座停車場進度0，不是延宕是什麼。

他表示，市府指因疫情關係落後，但反觀高雄執行率9成、桃園7成，新北5成6最慢，請市府不要打口水戰，模糊焦點，也請市長侯友宜跟市民說明。

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李坤城表示，不管是五股垃圾山或台中的垃圾山，都是市政成績，但選舉不能只講垃圾山，新北還有交通產業等等都需要發展，若選舉主軸只打垃圾山，讓人遺憾也看不到願景；至於台鐵邊坡改善問題也說明了中央和地方合作重要性，地方發現問題由中央協助解決，若地方進度落後可向中央提出請求，中央一定會協助的。

侯友宜今天接受媒體聯訪時針對停車場工程延宕問題表示，在工程的過程當中，必須要不斷互相惕勵，希望好好的放眼未來，努力做事；他並針對五股垃圾山整治問題表示，只要為台灣好的事情，「我們大家都一起努力，讓台灣這塊土地變得更好」。（編輯：方沛清）1110725

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