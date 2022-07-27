陳時中：矮化台灣參加WHA不值得 有尊嚴最重要

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天晚間表示，將來他會持續推動台北國際化，一如他在衛福部長任內推動台灣國際化，不過他認為矮化台灣以參加WHA不值得，因為有尊嚴最重要。

陳時中今天晚間出席「阿中與你相見歡」活動，替前駐美代表處政治組長、民進黨台北市大安文山區議員參選人趙怡翔站台，上百名支持者將台北花木批發市場禮堂擠得水洩不通。

陳時中致詞表示，「哪有需要就去哪」是他的信念，很感動傳統上屬於深藍選區的文山區今天有這麼多鄉親到場支持，讓他看到翻轉的機會。

陳時中指出，趙怡翔在國際的經驗很多，他的經驗雖然沒有這麼多，但他是第一任與美國衛生部長面談的衛福部長，也是在他任內首次有美國衛生部長來台灣並簽訂MOU，在在證明他不單只是要選市長才說要推動國際化。

陳時中說，台灣要參加WHA持續有外在阻力，許多人會考慮以矮化台灣來進到相關組織，但他認為這樣不值得，因為人若沒有尊嚴就什麼都不是，霎那間一切都會消失不見，賺再多錢也沒用，所以以後他無論是面對市民或相關團體，最重要的是要有尊嚴。

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陳時中表示，台灣、台北要靠大家顧，就像台灣防疫對世界有貢獻，世界就看得到台灣，他會與趙怡翔持續努力，讓台北能見度越來越高，讓台北更進步、更國際化。

活動最後，趙怡翔將一張機票送給陳時中，上頭印著民進黨航空的航班，乘客名字是台北市，從台北啟程飛到國際，代表陳時中將帶領台北走向國際，推動都市更新、落實交通安全、提升英語教育，讓台北變得更有國際視野。（編輯：屈享平）1110727