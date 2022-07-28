黃子哲：綠貼蔣萬安紅標 卻縱容陳時中愛林彪

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊遭指有「統戰」意味，蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲今天說，民進黨貼蔣萬安紅標，卻縱容民進黨台北市長參選人陳時中可以愛林彪，根本是荒謬、惡質的雙標。

陳時中今天上午參觀台灣創價學會至善藝文中心後接受媒體聯訪表示，從年輕到一定年紀，會對各種事物有參與的經驗與感覺，他在書中如實地把這些感覺寫出來，相信現在不是文化大革命的時代，犯不著文字獄。

蔣萬安競選團隊成員包括立委林奕華、賴士葆、費鴻泰和前立委蔡正元。民進黨台北市議員參選人趙怡翔26日透過臉書發文表示，過往以清廉作為競選風格的蔣萬安選擇外界認為有「統戰」意味的競選團隊，恐難獲得市民認同。

蔣萬安競選團隊今天召開「民進黨貼蔣萬安紅標 ，卻縱容陳時中愛林彪」記者會，譴責民進黨的奧步就是一貫的抹紅，這是民進黨選舉常用的老招，難道不抹紅就不會選舉嗎？

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黃子哲表示，要檢討蔣萬安競選團隊的人事，不如先檢視陳時中團隊，黃承國是陳時中重要抬轎手，黃則是被檢方認定天道盟黑道份子，之前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉入毒品案，重創民進黨形象，趙家與黃承國關係過密，引發爭議，還辭去國策顧問。

黃子哲說，更不用說陳時中還在新書中極力推崇、吹捧中共獨裁者毛澤東指定接班人的林彪，民進黨貼蔣萬安紅標，卻縱容陳時中可以愛林彪，根本是荒謬、惡質的雙標。（編輯：蘇志宗）1110728