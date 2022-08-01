選舉陸戰首場造勢爆人潮 林佳龍：充滿信心

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前左3）1日參加在三重舉辦的選舉陸戰首場造勢活動，他表示，對選舉充滿信心。中央社記者王鴻國攝 111年8月1日

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（中央社記者王鴻國新北1日電）林佳龍競辦今天進駐新據點並在三重舉辦陸戰首場的「議員逗陣拚 新北大翻新」造勢活動，吸引許多支持者擠爆會場。林佳龍表示，團結激發出支持民眾的熱情，他對選舉充滿信心。

林佳龍今天在三重舉辦「1+37」作戰計畫，選舉陸戰首場在三重，由民進黨新北市黨團總召、議員陳啟能舉辦「議員逗陣拚 新北大翻新」造勢活動，吸引爆滿支持者，現場凍蒜聲不斷。

林佳龍致詞強調近來帶動社會住宅等議題外，也重申若當選市長，將補助65歲以上長者裝假牙及提高入均社福預算，帶動雙北雙子星城市發展。

他表示，大台北捷運環狀線路網是新北市新的時代來臨，他主張捷運每1站都要開發，讓珍珠串成項鍊，主要公路將高架化及立體化，讓交通高架串連及無縫接軌、四通八達，進而帶動都市計畫及產業發展，增加工作機會，讓新北超越台北，新北好，首都圈才會好。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，今天是展開選舉陸戰的首場，有超過500名鄉親到場支持，擠爆會場，三重區超過半數的里長都來參加，這是好的開始，離投票還有118天，在民進黨空前團結下，可以激發出來支持民眾的熱情，他對選舉充滿信心。

由於林佳龍也是無任所大使，有媒體詢及對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台的意見，他表示，裴洛西議長基於美國印太戰略而到印太地區訪問，也把台灣視為重要夥伴，他尊重及支持美國在外交上決定拜訪的國家。（編輯：方沛清）1110801

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左3）1日在造勢活動致詞時重申，若當選市長，將補助65歲以上長者裝假牙。中央社記者王鴻國攝 111年8月1日