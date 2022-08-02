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林佳龍競辦批與中國口徑一致 新北市府稱抹紅

2022/8/2 20:06
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北2日電）民進黨新北市長參選人林佳龍競辦發言人李坤城今天指出，新北市長侯友宜締結姊妹市成績不及格，市府以邦交國減少為例回應與中國口徑一致。新北市府表示，這是抹紅抹黑。

林佳龍7月31日指出，侯友宜擔任新北市副市長、新北市長的12年期間，新北市只增加2個姊妹市，未與日本締結任何姊妹市，「真是不可思議」。

對此，新北市政府發言人張愛晶1日舉總統蔡英文任內邦交國減少為例表示，按照林佳龍的數字邏輯 ，原來林佳龍也認為蔡總統的外交成果是「不可思議」。

李坤城今天發布新聞稿指出，侯友宜12年間只簽了2個姊妹市，這絕對是不及格的成績。張愛晶舉邦交國減少為例的回應發言「竟與加害者中國同一立場，這才真的是匪夷所思、不可思議」。

李坤城說，蔡總統踏實外交的成果有目共睹，台灣現在是全世界信賴的供應鏈，也是民主價值的同盟及夥伴。台灣邦交國數目的減少，完全肇因於中共在國際間惡意打壓台灣，這與侯友宜未認真推動城市與城市雙邊關係的狀況無法類比。

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對於李坤城指稱內容，張愛晶再次聲明回應，指林佳龍率領的競選團隊抹紅、抹黑的操作手法沒有翻新。林佳龍難道不知道蔡總統提出的「踏實外交、互惠互助」即是以腳踏實地做法，與世界上的朋友立真誠友誼。

張愛晶表示，她所回應的話是與蔡總統口徑一致，意在呼籲林佳龍不要忘記蔡總統主張的踏實外交作為，遺憾的是林佳龍陣營又慣性扭曲事實，進行選舉操作，硬是扣上紅帽子，這才叫做匪夷所思，不可思議。（編輯：戴光育）1110802

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