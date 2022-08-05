林佳龍承諾成立國際事務局 侯友宜：務實交流

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）民進黨新北市長參選人林佳龍表示，若當選將成立「國際事務局」，雙北合作走向世界。市長侯友宜今天說，更重視城市交流達到經濟與產業的實際效果，以務實作法讓國際看到新北。

林佳龍4日晚間在臉書Facebook發文指出，先前在首都願景12門課曾提「世界共好篇」，探討大台北首都圈與國際連結計畫，其中就提到未來市府須有整合國際事務平台，他若當選將成立市府「國際事務局」。

侯友宜今天上午在參加「2022新北市智慧城市國際論壇」致詞後，接受聯訪被問到是否有意提升市府研究考核委員會、秘書處國際事務科的層級；他說，更重視國際間的實質交流，且這幾年未受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在線上交流讓國際看見新北的蛻變。

侯友宜說，新北常與國際各城市交流相關議題，以智慧城市國際論壇為例，就有澳洲墨爾本市長，陽光海岸城市市長、各國代表及企業團體參加與分享經驗。新北推動智慧醫療、智慧運輸、智慧安全防護、及永續環境、2050年淨零碳排放等面向，都與國際接軌、與聯合國SDGs永續城市接軌，也在許多國際獎項獲肯定。

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林佳龍競選辦公室發言人李坤城今天下午透過新聞稿表示，成立國際事務局可增加資源、專局專責、追蹤管考、協調各單位合作，透過團隊作戰推動和各國城市在外交、經濟、文化等交流。

李坤城表示，國際城市交流不僅是民主發展和外交的重要起點，更讓世界看見新北市、看見台灣。新北市是大台北首都圈的樞紐城市，從地理位置、人才資源、產業結構來看，早該成為國際都會城市。（編輯：方沛清）1110805