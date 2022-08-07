內湖交通解方 蔣萬安：東環段動工、直捷公車可預約

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（中央社記者劉世怡台北7日電）內湖交通解方，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，將推動捷運東環段動工，增加捷運、內科專車路線班次，新闢全座位式快速直捷公車可先預約座位，減少民眾轉乘與通勤時間。

蔣萬安今天上午出席大同區後援會會址啟用祈福典禮，於典禮後接受媒體聯訪，做出上述表示。

蔣萬安致詞時提及，未來將恢復發放重陽敬老金，金額不會縮水，對台北巿財政不會造成負擔，這是對長輩基本尊重；友善育兒部分，他推動5歲兒童納入義務教育範圍，透過補助拉近公、私立幼兒園收費標準。

媒體問到，對手陳時中今天將提出內湖交通壅塞問題解決方案，似乎與蔣萬安提出的理念類似。

蔣萬安表示，內湖交通問題，他提出多個解決方案，重點在於管理及建設並行，會與民眾溝通，務實解決。他若上任，首先，捷運東環段動工，民生汐止線核定後兩年內動工。

蔣萬安說，空間方面，未來將串連包括南軟、內科、北士科，透過科技產業聚落，繁榮整個區城發展；運具方面，推動智慧運輸，大數據分析，使道路使用性更平均化，同時提升優化公眾運輸服務，鼓勵民眾搭乘大眾交通運輸工具。

蔣萬安說，以長遠來看，希望能改善聯外道路的乘載量，也積極尋求新闢聯外道路的可能性。

此外，蔣萬安臉書（facebook）就內湖交通問題貼文指出，會盤點需求並增加捷運班次、大幅增加內科通勤專車路線與班次，以及新闢全座位式（無站位）快速直捷公車服務，並提供班次與座位預約服務，藉此減少民眾的轉乘次數與通勤時間等。

蔣萬安貼文指出，執政不該是漫天開價、隨意承諾，四年前「內湖交通沒救」這句話已經傷了內湖人的心，不能再用口號，欺騙內湖民眾感情。

媒體問到，今天於大安森林公園的「中醫嘉年華會」活動，他與對手陳時中都會出席，是否要來爭取醫界的支持。蔣萬安回應，在立法院期間很早就與中醫公會等有緊密合作，也感謝中醫師們在疫情時提供診療及給予清冠處方，未來不管是中醫界，各行各業他都會去交流請益。

媒體問，有些學生社團出現時薪新台幣600元，要幫對手陳時中動員。蔣萬安說，他的對手在中央及地方擁有很大的行政資源，這是一場不對稱的選戰，雖然他的資源較少，但非常有信心，因為有在地民代及民眾願意挺他，這是他往前邁進的動力。

此外，對於晚上將出席跨領域創新協會主辦「阿爸ㄟ情歌」艋舺金曲公益演唱會，要唱哪首歌？蔣萬安笑稱，「先賣個關子，大家拭目以待」。（編輯：張銘坤）1110807