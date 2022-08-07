陳時中提內湖交通解方 潛盾貫穿堤頂到塔悠路

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天提出內湖交通解方，將在8年內完成4大工程及2條捷運線，包含新闢堤頂大道與塔悠路的地下連通道，打造穿越基隆河連通南北的大動脈。

陳時中今天上午與競選團隊政策小組總召集人管碧玲、台北市土木技師公會理事長莊均緯等人舉行內湖交通壅塞問題解決方案公布記者會，提出一步到位、兩屆任期、三箭齊發、四方合作願景。

陳時中表示，內湖是好山好水、宜業宜居的科技重鎮，若未來要持續發展，且與南港連結互相繁榮，交通問題必須先解決，因此在經過與學者、地方人士討論及現勘後，找出內湖11大壅塞節點，其中最嚴重處在堤頂大道。

陳時中指出，內湖被國道1號貫穿，造成堤頂大道這條血管阻塞，若要打通除了單點突破外還要建立起側枝循環，讓不是要到內湖的車流不要再進來。

陳時中說，首先，大眾運輸系統是解決交通問題的重中之重，希望8年內完成捷運東環段，民生汐止線等中央一核定就馬上規劃、盡早動工。這個目標很困難，但有方向才有達成的可能性，他將努力溝通展現行政效率。

陳時中表示，接著，堤頂交流道及國1沿線將進行4項工程，改善動線並將阻塞的地方分流減壓；最後還要仰賴企業合作，包含到離班時間彈性化、分批遠距上班等，互相合作讓內湖更好。

莊均緯針對4項工程說明，首先是堤頂交流道往北匝道動線改善，讓堤頂大道可以直接通往基隆方向，車輛不用再進舊宗路繞行，建設期程大約需要1.5年。

莊均緯說，接著是增闢行善路銜接國1高架北向進出匝道，引導從內科的車流經過瑞光路、行善路直接上國1，降低堤頂交流道及舊宗路負荷，建設期程大約需要4年。

莊均緯繼續說，再來是串聯國1及環東大道，讓基隆往台北車流直行，改善南京東路沿線路口壅塞，期程大約須4年；同時新闢環東大道銜接國1工程，讓台北往基隆車流可由南港直行國1，期程須5年。

莊均緯表示，最後是新闢堤頂到塔悠路的地下連通道，採4車道設計，全長約1.5公里，用潛盾方式打造穿越基隆河、南北連通的大動脈，建立大直、內湖往返松山、信義的替代路線，大大疏解堤頂大道壅塞，期程約7年。

陳時中總結，興建這條大動脈的7年間不會都是交通黑暗期，因為前5年會在地下做，最後2年才會冒出頭造成影響，內湖交通在前4年間就會因為幾個節點打通而有了改善，同時也會持續推行智慧號誌等交通管理措施。

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陳時中表示，此次提出一步到位的解方跟大家討論，若各界有更好意見與方法將虛心接受，盼透過捷運建設、道路工程及企業合作三箭齊發，及中央、地方、民間、企業4方合作，讓市政越做越好，創造內湖新歷史。

對於4大工程建設經費，陳時中會後接受媒體聯訪時說，已經有初步預估，但相信所須經費到了真正要做時可能會有修正，因此將等事情穩定時再做報告。（編輯：張銘坤）1110807

民進黨台北市長參選人陳時中（圖）7日出席內湖交通壅塞問題解決方案記者會，提出相關配套，將在8年內完成4大工程及2條捷運線，包含新闢堤頂大道與塔悠路的地下連通道，打造穿越基隆河連通南北的大動脈。 中央社記者謝佳璋攝 111年8月7日

民進黨台北市長參選人陳時中（圖）7日出席內湖交通壅塞問題解決方案記者會表示，首先，大眾運輸系統是解決交通問題的重中之重，希望8年內完成捷運東環段，接著，堤頂交流道及國1沿線將進行4項工程，改善動線並將阻塞的地方分流減壓。中央社記者謝佳璋攝 111年8月7日