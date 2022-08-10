更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
能源價格下降 美國7月通膨率8.5%低於預期
首頁 / 政治

18歲公民權複決 蔡總統下鄉宣講11日新北首登場

2022/8/10 20:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市小英之友會明天舉辦「民主前進挺18」宣講會，這是總統蔡英文力推18歲公民權修憲複決的首場下鄉宣講會，民進黨新北市長參選人林佳龍也將到場發表青年政策政見。

九合一選舉11月26日投票，與選舉同時舉行的還有18歲公民權複決，兼任民進黨主席的蔡總統要求把修憲複決投票當作自己的選舉來推，讓更多年輕人有機會決定國家未來。

林佳龍競辦發言人李坤城今天接受媒體採訪表示，新北市小英之友會明天將舉辦「民主前進挺18」宣講會，這是蔡總統力推18歲公民權修憲複決的首場下鄉宣講會。

李坤城指出，明天在國立台灣圖書館舉辦「民主前進挺18」宣講會，主要是18歲公民權修憲案複決將在11月26日與九合一地方選舉合併投票，這是台灣首次交付公民複決的修憲案。

李坤城表示，這不是全然為了選舉，而是蔡總統很重視青年的公民權，特別下鄉宣導，加強外界對此議題的關注，這是蔡總統首場下鄉宣講會，未來將在各地陸續舉辦，力推通過這次的修憲複決投票。

李坤城指出，林佳龍也將在會中發表青年政策政見；蔡總統12日晚間還將與林佳龍及民進黨立委蘇巧慧一起到鶯歌碧龍宮參拜，連兩天在新北為林佳龍造勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林佳龍競辦政策群召集人、民進黨立委羅致政表示，新北大翻新、市政大願景的政策主張及具體政見「林佳龍都準備好了」，林佳龍將在會中發表青年政策政見。

羅致政指出，明天將首先鎖定青年族群，推出契合年輕朋友創業就業、創意解放、生養照顧、居住正義、國際參與的優質政策，從年輕人角度出發，讓大家感受到林佳龍對青年需求的了解與照顧。（編輯：戴光育）1110810

林佳龍
林佳龍競辦叫戰 要求侯友宜政策辯論 展必勝決心 林佳龍：賴清德陳建仁任榮譽主委
李坤城
林佳龍競辦批與中國口徑一致 新北市府稱抹紅 林佳龍30日公布競選主視覺 陸空組織戰分進合擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族