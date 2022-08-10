18歲公民權複決 蔡總統下鄉宣講11日新北首登場

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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市小英之友會明天舉辦「民主前進挺18」宣講會，這是總統蔡英文力推18歲公民權修憲複決的首場下鄉宣講會，民進黨新北市長參選人林佳龍也將到場發表青年政策政見。

九合一選舉11月26日投票，與選舉同時舉行的還有18歲公民權複決，兼任民進黨主席的蔡總統要求把修憲複決投票當作自己的選舉來推，讓更多年輕人有機會決定國家未來。

林佳龍競辦發言人李坤城今天接受媒體採訪表示，新北市小英之友會明天將舉辦「民主前進挺18」宣講會，這是蔡總統力推18歲公民權修憲複決的首場下鄉宣講會。

李坤城指出，明天在國立台灣圖書館舉辦「民主前進挺18」宣講會，主要是18歲公民權修憲案複決將在11月26日與九合一地方選舉合併投票，這是台灣首次交付公民複決的修憲案。

李坤城表示，這不是全然為了選舉，而是蔡總統很重視青年的公民權，特別下鄉宣導，加強外界對此議題的關注，這是蔡總統首場下鄉宣講會，未來將在各地陸續舉辦，力推通過這次的修憲複決投票。

李坤城指出，林佳龍也將在會中發表青年政策政見；蔡總統12日晚間還將與林佳龍及民進黨立委蘇巧慧一起到鶯歌碧龍宮參拜，連兩天在新北為林佳龍造勢。

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林佳龍競辦政策群召集人、民進黨立委羅致政表示，新北大翻新、市政大願景的政策主張及具體政見「林佳龍都準備好了」，林佳龍將在會中發表青年政策政見。

羅致政指出，明天將首先鎖定青年族群，推出契合年輕朋友創業就業、創意解放、生養照顧、居住正義、國際參與的優質政策，從年輕人角度出發，讓大家感受到林佳龍對青年需求的了解與照顧。（編輯：戴光育）1110810