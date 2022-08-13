民進黨嘉義縣授旗誓師大會 蔡英文交辦3項任務

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民進黨主席蔡英文（後左2）13日為拚連任的嘉義縣長翁章梁（前右）與黨籍縣議員、鄉鎮長提名參選人授予戰旗，期許所有黨提名的參選人都能旗開得勝。（民進黨嘉義縣黨部提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年8月13日

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣13日電）民進黨主席蔡英文今出席「嘉義縣黨部主委、執、評委就職典禮暨提名候選人授旗誓師大會」，同時交辦3項任務，延續綠色執政、宣傳政績，並提醒、澄清及教導民眾分辨假訊息。

蔡英文今天在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣議長張明達、副議長陳怡岳等人陪同下出席「嘉義縣黨部主委、執、評委就職典禮暨提名候選人授旗誓師大會」，幫所有黨提名的參選人加油打氣。

蔡英文為縣長參選人翁章梁與黨籍縣議員、鄉鎮長提名參選人授予戰旗，期許所有黨提名的參選人都能旗開得勝。現場「凍蒜」聲不斷，眾人氣勢高昂。

蔡英文致詞時表示，年底選舉不只是選戰的輸贏，對台灣的未來、對執政團隊都是一場重要的考驗，所以交辦3項重要任務，要請大家幫民進黨、幫嘉義縣，也幫台灣完成。

蔡英文表示，首要任務為延續嘉義縣的綠色執政，經過陳明文、前縣長張花冠的努力，現在由翁章梁接手繼續拚，嘉義縣已是台灣的農工大縣，嘉義縣的發展有目共睹，嘉義縣的進步絕對不能走回頭路。

而第二項任務，要廣為宣傳中央和地方的政績。蔡英文提到，中央有很多好政策和好政績，翁章梁也很努力爭取預算、拚建設，大家努力宣傳，就會有更多人支持民進黨。

蔡英文指出，選舉到了，兩岸局勢越來越複雜，面對假消息、假新聞，黨公職人員一定要幫忙提醒、澄清，也要順便教導民眾如何分辨。

蔡英文強調，假訊息對台灣、對民主，都是很大的威脅，此次選舉，參選人所面對的不只是他黨參選人，還有來自中國的壓力。台灣人很熱情、也很愛自由民主，所以有很多國際好朋友來台灣，以行動力挺、支持，但中國卻對台灣威脅、恐嚇。

蔡英文請大家放心，政府跟國軍都有做好準備，絕對會把台灣顧好。但在中國欺負台灣的時候，竟然還有政黨派人去中國，這種做法實在讓台灣人很失望。

蔡英文重申，選舉沒有穩贏的，只有團結、只有打拚，才有贏的機會，所以請大家拿出百分百的努力，讓改革的力量繼續走下去，也讓好的人才，繼續為嘉義縣拚建設、拚福利。（編輯：吳協昌）1110813