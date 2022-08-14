林佳龍盼新北成立運動局 全面推廣體育

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（中央社記者王鴻國新北14日電）民進黨新北市長參選人林佳龍日前宣布若當選要在新北市成立國際事務局，他今天再對媒體表示，希望未來能成立運動局，全面推動體育，整合各項資源來舉辦大型國際運動賽事。

林佳龍今天立委吳琪銘、蘇巧慧等人陪同下來到鹿角溪壘球場，共同出席超級盃全國慢速壘球錦標賽開幕儀式，在新北市副市長陳純敬及林佳龍等人致詞後，舉辦開球儀式，現場氣氛熱烈。

林佳龍接受媒體聯訪表示，他喜歡壘球，過去在台中也成立台中龍隊，慢壘運動很適合推廣，布望高灘地能多提供慢壘場地供使用。

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他表示，運動產業發展條例去年修法通過，國家投入運動的預算，從2016年新台幣80億元增加至130億元，還不包括國訓中心2、3期的預算，運動產發條例也鼓勵民間支持運動人才培育及產業的發展。

他表示，希望新北市未來能成立運動局，全面推動體育，新北是全台最大城市，在全民運動及國際競賽項目，場館、人才及預算上都應持續增加，並推動國民運動中心倍增計畫，進而由運動局整合各項資源來舉辦大型國際運動賽事。（編輯：屈享平）1110814