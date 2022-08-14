簡志偉退選嘉義縣長 朱立倫：整合成功

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣14日電）國民黨主席朱立倫與嘉義縣長參選人王育敏允諾大林鎮長簡志偉，將大林鎮重陽禮金被延遲發放、預算遭擱置、民進黨以司法做政治追殺等事訴諸選戰中，簡答應退選嘉義縣長，朱立倫宣布整合成功。

朱立倫今天與王育敏、國民黨中央組織發展委員會主委許宇甄到嘉義縣大林鎮公所，拜會無黨籍的簡志偉；大家會談後，一同開記者會，朱立倫、王育敏和簡志偉握手，高喊「王育敏凍蒜」、「簡志偉加油！」

簡志偉在記者會上說，大林鎮的重陽禮金2年未放發，代表會今年修改條文，重陽禮金於11月30日後才發放，還有代表會4年來都不審鎮公所預算，此外，他用反折縣府公文的方式揶揄縣政而遭縣府提告偽造文書，更一審改判無罪，司法還他清白，縣府又上訴最高法院，是政治追殺。

簡志偉提到，他今年6月15日宣布參選嘉義縣長，2個月來走訪嘉義縣18鄉鎮請益，同時將這3年多來大林鎮民被民進黨、派系打壓霸凌的遭遇訴諸選戰，如今朱立倫和王育敏允諾為大林鎮民討公道，他宣布退選，「無條件支持王育敏」。

王育敏表示，重陽節禮金有什麼道理變成耶誕節禮物？老人家能接受嗎？鎮公所預算是建設大林鎮的公帑，為何可以不審？司法不應變成政治追殺的工具，民進黨執政嘉義縣20年，用盡手段打壓非同路人，她允諾參選過程中要替大林鎮民討公道。

朱立倫指出，簡志偉所受的委曲就是大林人受的委曲，國民黨在嘉義以「在野大聯盟」打選戰，由王育敏代表參選縣長，大團結贏得勝選。

朱立倫強調，他近期在嘉義縣拜會、整合地方，不論無黨籍或民進黨陣營都有人認同王育敏是優秀人選，也不希望嘉義縣長期一黨一人專政，應該要「換人做」，「在野大聯盟」大家一起打拚改變嘉義。

針對簡志偉退選，競選連任的嘉義縣長翁章梁表示，簡志偉退選，他並不意外。

民進黨大林鎮長參選人許有疆也發布新聞稿抨擊，王育敏和簡志偉不同黨，也不是黨內協調，若簡志偉退選，不算公然「搓圓仔湯」嗎？簡志偉擔任鎮長以來，讓大林鎮空轉，沾沾自喜宣布參選縣長以後已跑了18鄉鎮，心中只有選舉，既然無心鎮務，別再傷害大林。（編輯：陳仁華）1110814