與吳釗燮視訊 聖克里斯多福新總理：維繫與台邦誼

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部長吳釗燮昨天與友邦聖克里斯多福及尼維斯新任總理德魯（Terrance Drew）視訊通話，代表總統蔡英文、台灣人民與政府再次祝賀德魯勝選，邀請德魯擇期訪台，強化兩國關係。

德魯表示，聖克里斯多福及尼維斯人民及政府由衷感謝台灣政府長期大力支持克國各項國家建設，及協助對抗COVID-19疫情；他強調任內將致力維繫台克兩國邦誼，並推動雙方在疫後經濟復甦、婦女賦權、教育、公衛等領域的合作，嘉惠兩國人民福祉。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮以視訊通話恭賀德魯領導勞工黨贏得8月5日國會大選，並就未來台克兩國合作願景等議題交換意見。

吳釗燮表示，台灣與聖克里斯多福及尼維斯邦誼堅實友好，台灣願在既有友好合作基礎上，與德魯所領導的政府持續共同推動各項福國利民的計畫。

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吳釗燮感謝克國政府及人民長年在國際場域中堅定支持台灣參與國際組織，請德魯持續協助台灣發聲，同時他也代表台灣人民及政府誠摯邀請德魯擇期率團訪問台灣，進一步強化兩國合作關係。

外交部指出，聖克里斯多福及尼維斯是台灣在加勒比海地區重要友邦，於1983年9月獨立，隨即於同年10月與台灣建交，台灣成為克國第一個建立正式外交關係的國家，兩國邦誼堅實友好。（編輯：張均懋）1110816