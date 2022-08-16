贈勳駐台大使 吳釗燮感謝瓜地馬拉在中國軍演時挺台

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外交部長吳釗燮（右）16日上午代表總統頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（左）。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年8月16日

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（中央社記者黃雅詩台北16日電） 外交部長吳釗燮今天代表政府頒贈「大綬景星勳章」給即將離任的瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado），表彰葛梅斯駐台期間對深化台瓜兩國邦誼的努力與卓越貢獻。

吳釗燮致詞時，特別感謝瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）及瓜國外交部，在中國對台軍事威脅時，第一時間公開力挺台灣。

外交部發布新聞稿指出，授勳典禮今天在外交部舉行，各國駐台使節及葛梅斯在台灣的各界友人都出席觀禮。

吳釗燮肯定葛梅斯自108年駐節台灣以來，提升台瓜兩國關係不遺餘力，積極推動兩國經貿投資、藝術文化、觀光及體育交流，對增進兩國邦誼及人民友好互動關係貢獻卓著，也祝福葛梅斯新職成功。

葛梅斯對台灣政府頒授「大綬景星勳章」的殊榮表達誠摯謝忱，他並分享駐節來，見證台瓜兩國共享自由、民主、主權的珍貴價值，尤其面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等困難時刻，台灣總與瓜國同在，主動伸出援手，足證患難見真情。

葛梅斯欣見台瓜雙邊各項合作關係蓬勃發展，並深信兩國篤睦堅實的情誼將世代綿延。

外交部表示，瓜地馬拉是台灣在中美洲的重要友邦，長期堅定支持台灣的國際參與，兩國在各項領域的合作密切，成果深獲瓜國政府及人民肯定。（編輯：楊蘭軒）1110816